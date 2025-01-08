Костенко отметил, что больше внимания сейчас обращается на вопрос ротации подразделений, которые находятся на первой линии.

При нынешних условиях мобилизации в Украине демобилизация маловероятна. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал Роман Костенко, народный депутат от "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

На вопрос о том, разрабатывается ли законопроект о демобилизации, который якобы должен был быть разработан до декабря, парламентарий отметил: "Разрабатываются ли какие-то нормы относительно того, что была поставлена задача правительству Верховной Радой, - да".

"Мы недавно с председателем Комитета были в Министерстве обороны, где были представители Министерства обороны, Генштаба. Говорили о именно этом законопроекте. Там больше внимание обращают на ротации подразделений, которые находятся на первой линии", - сообщил Костенко.

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Так, добавил он, МОУ и правительство основное внимание обращают на ротации, а "по демобилизации - там ведутся дискуссии". Депутат подчеркнул:

"При нынешних условиях мобилизации - это маловероятно".

Демобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее Федор Вениславский, народный депутат от "Слуги народа", член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки отметил, что в ближайшей перспективе нет оснований ожидать законопроект о демобилизации, который бы предусматривал массовое увольнение с военной службы военнослужащих.

Кроме того, спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин отметил, что в Украине необходимо создать непрерывный цикл, когда одни защитники воюют, вторые в это время отдыхают, а третьи - готовятся.

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