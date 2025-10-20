Зона ответственности Командования охватывает Харьковскую область и непосредственно прилегающие территории.

В Силах обороны Украины произошли структурные изменения - создана новая группировка - Объединенные силы (УОС). Им почти в полном составе будет управлять Командование объединенных сил (КОС) под руководством генерал-майора Михаила Драпатого.

Как сообщила пресс-служба УОС, зона ответственности Командования охватывает Харьковскую область и непосредственно прилегающие территории, а также подразделения и корпуса, которыми ранее занималась Группировка войск "Север", входившая в состав ОСУВ "Днепр".

"Этот сложный и напряженный сектор, занимающий одно из ключевых мест в планах врага, во второй раз доверен генералу Драпатому. Напомним, что в 2024 году он уже возглавлял ОТГ "Харьков" во время российского наступления на Харьковщине и угрозы Волчанску", - говорится в сообщении.

Корпуса, сосредоточенные на данном направлении, будут непосредственно подчиняться вновь созданной Группировке объединенных сил. Это - опытные, современные и прогрессивные подразделения Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

"Тесное взаимодействие с молодыми командирами подразделений, входящих в состав УОС, а также приобретенный совместный опыт оперативного планирования, дадут новый импульс развитию возможностей Командования объединенных сил и создадут дополнительные возможности для эффективного отпора врагу", - добавили в УОС.

Михаил Драпатий - что известно об украинском генерале

Михаил Драпатий - один из самых молодых украинских генералов, который прошел всю войну с Россией с первых дней 2014 года. Он воевал на Донбассе, командовал подразделениями в самых горячих точках, а впоследствии сыграл ключевую роль во время широкомасштабного вторжения 2022 года.

В начале российской агрессии в 2014 году Драпатий руководил батальоном 72-й отдельной механизированной бригады, который оборонял Мариуполь и позиции под Амвросиевкой. Его подразделение участвовало в боях за освобождение части Донецкой области и удерживало рубежи под постоянными обстрелами.

Во время полномасштабного вторжения Драпатий руководил сложными операциями на юге и востоке. После этого он был назначен заместителем Главнокомандующего ВСУ, а в 2024 году - командующим Сухопутными войсками. Напомним, что 1 июля стало известно о том, что Михаил Драпатий подал в отставку с должности командующего Сухопутными силами ВСУ. Он объяснил это тем, что не смог предупредить удар россиян по учебному полигону №239, где погибли украинские военные. Говорил, что не дожал и не смог обеспечить выполнение приказов.

Через два дня после этого Зеленский перевел Драпатого на другую должность - командующего Объединенными силами. Однако он оставался командующим оперативно-стратегической группой войск "Хортица". А новым командующим Сухопутными войсками ВСУ указом президента назначен Геннадий Шаповалов.

