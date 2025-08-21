В Раде предлагают изменить границы Донецкой и Луганской областей: что известно

В частности, предлагается присоединить неоккупированные территории к Харьковщине и Днепропетровщине.

В Верховной Раде зарегистрировали постановление, которое предусматривает изменения административно-территориального устройства Донецкой и Луганской областей.

Соответствующий проект постановления "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой, Днепропетровской, Луганской и Харьковской областей" №13666 от 20 августа инициирован народным депутатом Анной Скороход на зарегистрирован на сайте парламента.

В пояснительной записке к документу отмечается, что на территории Донецкой и Луганской областей осуществляются мероприятия, необходимые для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, в результате чего разорваны административные связи между отдельными населенными пунктами.

"Указанное обстоятельство негативно повлияло на состояние финансового обеспечения учреждений образования и здравоохранения. Также это касается предоставления социальных пособий населению подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей", - говорится в документе.

Проектом постановления Верховной Рады предлагается внести изменения в административно-территориальное устройство Донецкой, Днепропетровской, Луганской и Харьковской областей, путем присоединения неоккупированных территорий Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, а также Сватовского и Северодонецкого районов Луганской области к Харьковской области и присоединения неоккупированных территорий Волновахского и Покровского районов Донецкой области к Днепропетровской области.

Ситуация на Днепропетровщине

Как сообщал УНИАН, в начале августа была информация о продвижении россиян в районе Дачного на Днепропетровщине. Аналитики DeepState отметили, что большинство населенного пункта Дачное находится в серой зоне, где ведутся активные боевые действия, ведь противник не оставляет попыток занять село.

Впоследствии в Генштабе заявили, что информация о его оккупации не соответствует действительности. Наши защитники успешно разрушают намерения оккупантов продвинуться вперед, нанося значительные потери в живой силе и держа определенные рубежи.

