Гринчук и Галущенко больше не могут участвовать в заседаниях СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский решил вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины министра энергетики Светлану Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко на фоне разоблачения огромной коррупции в области энергетики.

Об этом говорится в указе главы государства №845/2025 от 14 ноября 2025 года.

В частности, Галущенко и Гринчук больше не могут участвовать в заседаниях СНБО и принимать решения в рамках этого координационного органа.

Видео дня

Коррупционный скандал в энергетике

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели операцию "Мидас" по разоблачению высокоуровневой преступной организации, действовавшей в сфере энергетики. К созданию масштабной коррупционной схемы причастны чиновники, политики и бизнесмены. Через коррупционную схему осуществлялось влияние на стратегические государственные предприятия, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

В организации этой схемы фигурируют бизнесмен Тимур Миндич (псевдоним "Карлсон"), министр юстиции и экс-министр энергетики Герман Галущенко (псевдоним "Профессор"), исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов ("Тенор"), бывший советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк ("Рокет") и другие лица.

На заседании Высшего антикоррупционного суда прокурор САП зачитал информацию о том, что министр энергетики Светлана Гринчук минимум трижды ночевала у министра юстиции Германа Галущенко. Сама Гринчук ответила журналистам во время телефонного звонка, что "ничего об этом не слышала", а потом бросила трубку и перестала отвечать.

По данным СМИ, Гринчук и Галущенко связывают давние и крепкие отношения. Гринчук даже сменила Галущенко на посту министра энергетики 17 июля. А до этого она была его заместителем.

Вас также могут заинтересовать новости: