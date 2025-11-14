Глава ОП назвал президента "очень принципиальным человеком" и "не коррумпированным".

Президент Украины Владимир Зеленский не причастен к коррупции в энергетической сфере, заявил руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Ермак в интервью Politico.

"Президент Украины Владимир Зеленский является "очень принципиальным человеком" и "не коррумпированным"", - цитирует издание Ермака.

По его мнению, президент Украины должен быть вне подозрений, ведь именно он "объявил борьбу" с коррупцией и позволил проводить "абсолютно свободные расследования", мол, это доказывает, что антикоррупционные органы являются "независимыми и действенными".

В то же время Ермак предположил, что "некоторые политические силы используют" антикоррупционные расследования для дискредитации украинского руководства, а безосновательные обвинения, разрушающие репутацию, могут "случиться с любым".

"Прежде чем судить людей, необходимы суды и расследования", - добавил он.

Коррупционный скандал в энергетике: главное

Как сообщал ранее УНИАН, 10 ноября детективы пришли с обысками в "Энергоатом" - они проводили масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. НАБУ заявило, что удалось задокументировать деятельность "высокоуровневой преступной организации", участники которой выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

По данным НАБУ, подозреваемые требовали по 10-15% откатов с контрактов "Энергоатома". Как сообщили в ведомстве, фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль "смотрящих".

Зеленский отреагировал на разоблачение коррупционной схемы в энергетике, заявив, что любые результативные действия против коррупции очень необходимы. "Неотвратимость наказания нужна. "Энергоатом" обеспечивал Украине наибольшую долю энергогенерации сейчас. Чистота в компании - это приоритет", - подчеркнул он. По словам президента, все, кто строил схемы в энергетике и в других отраслях, должны "получить четкий процессуальный ответ".

