Согласно протоколу визуального наблюдения, Гринчук ночевала у Галущенко трижды.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда по делу о коррупции в АО НАЭК "Энергоатом" прокурор зачитал информацию о том, что министр энергетики Светлана Гринчук минимум трижды ночевала у министра юстиции Германа Галущенко.

В комментарии "Слідство.Інфо" чиновница заверила, что ей о таком ничего не известно.

Так, согласно протоколу визуального наблюдения, Гринчук ночевала у Галущенко трижды: в ночь на 24 июля, на 28 июля и с 11 по 13 августа. При этом открывала калитку ключом, который у нее был.

На просьбу журналистов прокомментировать эти обстоятельства Гринчук ответила, что "ничего об этом не слышала", потом бросила трубку и перестала отвечать.

По данным СМИ, Гринчук и Галущенко связывают давние и крепкие отношения. Гринчук даже сменила Галущенко на посту министра энергетики 17 июля. А до этого она была его заместителем.

Стоит отметить, что Гринчук, согласно статусу, указанному на ее странице в соцсети Facebook, замужем - за Вячеславом Гринчуком, предпринимателем по эксплуатации аттракционов и тематических парков. Однако в декларации чиновницы за 2023 год среди членов ее семьи, в отличие от предыдущих деклараций, муж не упоминается. По данным СМИ, в настоящий момент она разведена, как и Галущенко.

Увольнение Гринчук

Сегодня глава Минэнерго СветланаГринчук написала заявление об отставке. Оно уже внесено на рассмотрение Верховной Рады.

Гринчук заявила, что должность "никогда не была для нее самоцелью" и выразила благодарность президенту Владимиру Зеленскому, правительству и нардепутатам за "предоставленную возможность работать на благо государства в течение последних 10 лет на различных должностях на государственной службе".

