Президент Украины призвал чиновников сотрудничать с НАБУ и правоохранителями.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя разоблачение масштабной коррупционной схемы в энергетике, заявил, что любые результативные действия против коррупции очень нужны. Такое заявление украинский лидер сделал в вечернем видеообращении.

"Неотвратимость наказания нужна. "Энергоатом" обеспечивал Украине наибольшую долю энергогенерации сейчас. Чистота в компании - это приоритет", - подчеркнул он.

По словам президента, все, кто строил схемы в энергетике и в других отраслях, должны "получить четкий процессуальный ответ".

"Приговоры должны быть и чиновники должны работать, как это нужно для результата", - подчеркнул Зеленский.

Коррупционный скандал в энергетике - что известно

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

Пресс-служба НАБУ сообщила о 15 месяцах работы и 1000 часов аудиозаписей и о том, что задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации.

В НАБУ отметили, что участники преступной организации выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

НАБУ обнародовало детали расследования о коррупции в энергетической сфере. Эта схема получила название "Шлагбаум".

Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

В НАБУ сообщили, что фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль "смотрящих".

Как рассказывают в НАБУ, функция легализации незаконно полученных средств от проведенных схем возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева.

Отмечается, что помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача, обвиняемого НАБУ и САП в другом уголовном производстве.

За предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм. В общем через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долларов.

