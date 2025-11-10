Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало детали расследования о коррупции в энергетической сфере. Схема получила название "Шлагбаум".
Как сообщает пресс-служба НАБУ, основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.
"Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль "смотрящих"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что контрагентам "Энергоатома" навязывались условия уплаты отката, чтобы избежать блокировки платежей за предоставленные услуги или поставленную продукцию, чтобы не потерять статус поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум".
По данным следствия, к реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего заместителя руководителя Фонда государственного имущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании.
Используя служебные связи в министерстве и государственной компании, они обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков.
Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах отметил, что коррупционная схема влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности "Энергоатом", нанесла ущерб на 100 млн долларов.
По словам представителя правоохранительных органов, руководил схемой украинский бизнесмен Тимур Миндич, который выехал из Украины перед обысками в ночь на 10 ноября в 02:09.
При этом параллельно сейчас проводятся обыски у Игоря Миронюка, который ранее был советником Германа Галущенко, когда тот был главой Министерства энергетики.
Представитель правоохранительных органов также отметил, что у самого Галущенко тоже проходят обыски, однако, "не факт, что ему будет объявлено о подозрении".
Коррупция в энергетике - что известно
10 ноября НАБУ и САП провели масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. В НАБУ отметили, что участники преступной организации выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".
Позже в НАБУ обнародовали часть записей в масштабном коррупционном деле в энергетике. На аудиозаписях подозреваемые лица обсуждают коррупционные схемы.
5 ноября стало известно, что НАБУ разоблачило на систематическом взяточничестве чиновницу филиала государственного предприятия "Энергоатом". По данным следствия, в июне-ноябре 2025 года чиновница получила неправомерную выгоду на общую сумму около 1,67 млн грн.