Украина опасается, что ее заявка в ЕС может быть отложена: в политико назвали причины Politico

По словам дипломатов, для Украины существует риск оказаться в стороне - с некоторыми преимуществами интеграции в ЕС, но без четкого пути к полноправному членству.

Стремление Украины быстро продвинуться по пути к членству в Евросоюз создает напряженность между Киевом, Брюсселем и некоторыми европейскими столицами в преддверии открытия на следующей неделе первого официального переговорного блока. Об этом пишет Politico, ссылаясь на слова дипломатов и представителей ЕС.

Отмечается, что Киев и Брюссель публично приветствовали вероятное начало официальных переговоров 15 июня как прорыв.

"Но Украина обеспокоена тем, что ее заявка может быть отложена из-за политических проблем, включая президентские выборы во Франции. Это может сместить вопрос о расширении с повестки дня ЕС. Брюссель, тем временем, обеспокоен темпами реформ в Киеве", - пишет издание.

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Дискуссионные документы, опубликованные Парижем и Берлином, рекламирующие "ассоциированное членство" для Киева и другие временные решения для стран-кандидатов, вызывают беспокойство.

"На практике Украине предлагают все, кроме самого членства", - заявил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцев.

По словам дипломатов, для Украины существует риск оказаться в стороне - с некоторыми преимуществами интеграции в ЕС, но без четкого пути к полноправному членству.

Киев не отвергает франко-германские идеи, но хочет более надежных гарантий относительно того, к чему это приведет, по словам чиновников, осведомленных о переговорах. В материале сказано:

"Почему ситуация накаляется: Киев хочет открыть не один, а несколько переговорных кластеров до конца этого лета, чтобы дать понять своим политикам и уставшим от войны избирателям, что членство в ЕС - это реальная перспектива, а не несбыточная мечта".

В свою очередь Брюссель обеспокоен разочарованием как фактором риска для внутренних реформ в Украине. Действительно, прогресс в принятии ключевых законов, необходимых для вступления в ЕС, замедлился в последние месяцы.

Там напоминили, что комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос на этой неделе посетила пострадавший от бомбардировок Киев с призывом "сохраняйте спокойствие, продолжайте действовать", встретившись с премьер-министром Юлией Свириденко и главами парламентских комитетов, отвечающих за пересмотр реформ.

"В комнате чувствовалось, что обе стороны действительно начинают засучивать рукава и гораздо активнее участвовать в процессе доступа", - сообщил представитель ЕС, осведомленный о деталях поездки Кос.

Вступление Украины в Евросоюз

Ранее сообщалось, что в рамках технических консультаций по евроинтеграции Украины удалось согласовать большинство требований Будапешта, однако вопрос представительства национальных меньшинств в Верховной Раде остается неурегулированным и может стать предметом дальнейших переговоров с ЕС.

По данным СМИ, на прошлой неделе в ходе технических консультаций удалось согласовать 10 из 11 требований Будапешта.

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