Верховный суд опроверг информацию об отмене решения о конфискации "денег Януковича"

Сегодня Верховный суд отменил постановление об отказе в открытии апелляционного производства по жалобам на приговор Краматорского городского суда в отношении бывшего директора компании «Газ Украины-2020» Кашкина и назначил рассмотрение жалоб.

Сегодня Верховный суд не отменял судебное решение о специальной конфискации 1,5 млрд долларов бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Об этом говорится в разъяснении суда в связи с распространением такой информации в некоторых соцсетях и СМИ.

"Судебное решение о спецконфискации средств компаний, связанных с Виктором Януковичем, не было предметом рассмотрения ВС", - говорится в сообщении.

В суде пояснили, что представители юридических лиц Aldoza Investments Limited, Wonderbliss Ltd, Opalcore Ltd, Erosaria Ltd, Akemi Management Limited, Loricom Holding Group Ltd, Foxtron Networks Limited оспаривали в порядке определение Апелляционного суда Донецкой области от 24 мая 2017 года.

Этим постановлением им было отказано в открытии производства по их апелляционным жалобам на приговор Краматорского городского суда Донецкой области от 28 марта 2017 года в отношении бывшего директора компании "Газ Украины-2020" Аркадия Кашкина.

Этим приговором было утверждено соглашение между прокурором и подозреваемым о признании виновности и признан виновным Кашкин по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 (преступление, совершенное преступной организацией), ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

"Кассационный уголовный суд в составе ВС отменил постановление апелляционного суда об отказе в открытии апелляционного производства и назначил рассмотрение в суде апелляционной инстанции", - отметили в суде и подчеркнули, что приговор Краматорского городского суда от 28 марта 2017 года в отношении Кашкина тоже не был предметом рассмотрения.

Полный текст постановления ККС ВС будет объявлен 22 июня 2020 года в 12:00 (дело № 234/4135/17к, производство № 51-6292км18).

Как сообщал УНИАН, 28 марта 2017 года Краматорский горсуд принял решение о спецконфискации 1,5 млрд долларов Януковича и его окружения в рамках процесса против бывшего директора компании «Газ Украины-2020» Кашкина.

Через месяц решение вступило в силу, и конфискованные средства были перечислены в госбюджет.

Тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявил, что конфискованные средства пойдут, в первую очередь, на укрепление украинской армии.

22 мая 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Генпрокуратура предпринимает шаги, чтобы засекретить решение Краматорского суда, которым были конфискованы средства Януковича и его окружения.

«Решение Краматорского суда ... Мы действительно делаем шаги, чтобы засекретить данное решение с целью обеспечения безопасности ключевого свидетеля, вернее не свидетеля, а лица, заключившего соглашение», - сказал он.

Тогда Луценко заверил, что «никаких юридических секретов у нас нет, но для нас очень важно обеспечить безопасность свидетеля, тем более, есть уже следующие лица, которые помогают нам идти тем же путем в отношении других активов». Он отметил, что «этот член преступной организации, который пошел на сделку со следствием, согласился на активное участие и получение денежного вознаграждения за участие в фиктивном предпринимательстве и легализации средств преступной организации».

