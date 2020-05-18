Госизмена Януковича: апелляционный суд разрешил снова допросить Порошенко и Яценюка

Допрос запланирован на 15 июня.

Столичный апелляционный суд разрешил провести еще один допрос пятого президента Петра Порошенко и бывшего премьера Арсения Яценюка в рамках дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщил в Facebook адвокат осужденного Виталий Сердюк, который и ходатайствовал о допросе.

По его словам, заседание, в котором могут принять участие Порошенко и Яценюк, пройдет 15 июня, начало в 11:00.

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Предыдущий раз Порошенко (тогда еще в качестве действующего президента) допрашивал Оболонский суд Киева. Сердюк заявил, что тогда у защиты Януковича было более 130 вопросов, однако она не успела их задать.

Как сообщал УНИАН, Оболонский суд ранее признал Януковича виновным в госизмене и приговорил к 13 годам лишения свободы. Недавно Печерский суд Киева заочно арестовал экс-президента по другому делу - о расстрелах на Майдане.