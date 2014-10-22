Россия заблокировала решение ОБСЕ по контролю украинско-российской границы

Россиязаблокировала решение о выполнении пункта минских договоренностей относительно контроля наблюдателей ОБСЕ над всем участком украинско-российской границы в зоне АТО.

Об этом говорится в сообщении миссии США при ОБСЕ, передает Украинская правда.

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Учитывая вето РФ, постоянный совет ОБСЕ 22 октября смог лишь на месяц продлить срок работы действующей наблюдательной миссии, в состав которой входят 16 наблюдателей, работающих только на два контрольно-пропускных пункта.

"Несмотря на неоднократные запросы от членов ОБСЕ и стран-партнеров, РФ продолжает блокировать расширение мандата миссии ОБСЕ, которая сейчас наблюдает за двумя пограничными контрольно-пропускными пунктами. Эти контрольно-пропускные пункты вместе составляют всего 1 км на сотни километров международной границы между Украиной и Россией", - говорится в сообщении.

Посол США при ОБСЕ Дэниел Бэр высказал сожаление по поводу такой позиции России.

"К сожалению, эта длительная обструкция - это еще одна упущенная возможность для России подкрепить свои слова действием и способствовать деэскалации", - заявил он.

"Не должно быть никаких иллюзий - наблюдательная миссия в том виде, в котором она сегодня действует, является неадекватной", - добавил Бэр.

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"Мы продолжаем призывать Россию к поддержке полного выполнения Минского протокола, в котором четко предусматривается мониторинг ОБСЕ по обе стороны украинско-российской межгосударственной границы, а также создание зоны безопасности в приграничных районах Украины и России", - подчеркнул представитель США.

"Россия также должна отозвать своих бойцов и тяжелое вооружение из Украины и вернуть всех заложников, как этого требуют минские договоренности", - отметил Бэр.