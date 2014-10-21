РФ блокирует решение ОБСЕ по контролю украинско-российской границы

Об этом "ЕвроПравде" сообщил источник в дипломатических кругах. В настоящее время в Вене проходит заседание представителей государств-участниц ОБСЕ.

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Украинская сторона предложила принять решение о выполнении пункта минских договоренностей относительно контроля наблюдателей ОБСЕ за всем участком украинско-российской границы в зоне АТО.

Все члены организации, за исключением России, во время дебатов поддержали это предложение. "Однако Россия настаивает на сохранении действующего мандата, по которому контроль наблюдателей ОБСЕ осуществляется только в двух пограничных пунктах", - пересказал источник ход закрытой дискуссии.

О проблемах в принятии данного решения сообщил в своем "Твиттере" руководитель политического департамента Министерства иностранных дел (МИД) Алексей Макеев.

Україна поширила в ОБСЄ всеохопл план по закр кордону. Всі держ підтримують. Чи стане Росія знову на заваді мирному процесу? #SealtheBorder — Oleksii Makeiev (@Makeiev) 21 октября 2014

Все решения в ОБСЕ принимаются консенсусом, поэтому на формальном голосовании, которое состоится в среду, изменение мандата гарантированно будет заблокировано.

"Присутствие наблюдателей ОБСЕ лишь на двух пунктах пропуска - это фиговый листок, лишь имитирующий контроль границы. Настаивая на сохранении такого формата, Россия четко демонстрирует свою незаинтересованность в деэскалации и возвращении ситуации в украинское и международное правовое поле", - возмутился в разговоре с изданием собеседник в МИДе.