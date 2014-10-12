Путин отзывает от границы с Украиной более 17 тысяч военных

Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны вернуть к местам постоянной дислокации войска, проходившие учения на полигонах в Ростовской области.

Как сообщает ТАСС, это поручение он дал в субботу во время рабочей встречи с министром обороны Сергеем Шойгу после оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.

"Министр доложил Верховному Главнокомандующему о завершении летнего периода обучения на полигонах Южного военного округа", - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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"По результатам доклада Путин поручил приступить к возвращению войск к местам постоянной дислокации", - сказал он. "В общей сложности речь идет о 17,6 тыс. военнослужащих, которые летом проходили учения на полигонах в Ростовской области", - добавил Песков.