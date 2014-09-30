Россия стягивает к украинской границе бригады спецназа ГРУ и разведчиков из Северной Осетии

Россия стягивает к границе с Украиной новые разведывательно-диверсионные группы и бригады спецназа Главного разведывательного управления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«По оперативной информации, в Ростовской области появились новые российские подразделения. Речь идет о 100-й отдельной разведывательной бригаде из Северной Осетии, разведывательно-диверсионных группах из состава 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ (из Псковской обл.) и 22-й бригаде спецназа, который подчиняется Главному разведывательному управлению Генштаба ВС РФ», - отметил он.