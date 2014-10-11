Борьба с коррупцией в Украине начнется с Донбасса - Кихтенко

Об этом сегодня на свое пресс-конференции заявил председатель Донецкой областной государственной администрации Александр Кихтенко.

«Первое — это мир, второе — восстановление разрушенного, создание нового, решение вопросов социальной защиты», - сказал он.

Кихтенко добавил, что жителей области надо обеспечить работой, и отметил, что борьба с коррупцией начнется с Донецкой области.

Читайте такжеДонецкую ОГА перенесут в один из неоккупированных городов Также он рассказал, что планирует встретится с украинским миллиардером Ринатом Ахметовым.

"Конечно, будем встречаться, будем общаться", - сказал Кихтенко.

По его словам, он не видит проблемы в том, что стал первым донецким губернатором, который не является уроженцем Донбасса.

Напомним, также Кихтенко заявлял о необходимости Украине взять на себя выплату пенсий в оккупированных боевиками районах Донбасса.