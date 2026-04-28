Управляемые 'Шахеды' проникают всё глубже в тыл Украины: Флеш рассказал, как это работает

Российские ударные дроны, оснащенные MESH-модемами, все глубже проникают в украинский тыл. Об этом заявил советник министра обороны, специалист по системам РЭБ и связи Сергей (Флеш) Бескреснов.

"Дистанционное управление и разведывательная деятельность "Шахедов" и "Гербер" с помощью МЕШ-модемов становится все более актуальной. Мы фиксируем пролеты БПЛА с MESH-модемами все глубже в наш тыл. Сейчас зона действия управляемых "Шахедов" с севера достигает Киева, с запада – Полтавы, а с юга – Днепра, Кривого Рога, Одессы и Николаева", – сообщил специалист.

Он напомнил, что технология MESH позволяет формировать цепочку из БПЛА с радиомодемами, по которой в воздухе передается информация.

В частности, система построена следующим образом. На территории противника на высоких точках и мачтах установлены специальные антенны дальней связи – средства такого типа Силы обороны уничтожили, например, в Беларуси, пояснил Флеш. Связь с беспилотником может осуществляться на расстоянии до 220 километров. В то же время для связи беспилотник должен находиться очень высоко – иначе искривление поверхности Земли не позволит организовать соответствующий канал.

"В тот момент, когда меня пытались убить, два реактивных "Шахеда" кружили возле моего дома, еще два были в пути в нескольких километрах от меня. Те два "Шахеда", которые были в пути в момент удара по мне, находились на высоте 2200 метров. Очень простой расчет показывает, что при такой высоте связь могла быть только на расстоянии 200 километров, и если исключить Беларусь, то четко виден единственный вариант, откуда осуществлялось управление", – отметил Бескреснов.

Далее, по его словам, эти два БПЛА, находясь на высоте 2200 метров, передавали сигнал на другие два дрона, которые опускались низко, чтобы атаковать дом, в котором проживал Флеш. Военный объясняет, что такая цепочка из БПЛА-посредников, осуществляющих передачу, может быть длинной. Но практика показала, что с увеличением количества ретрансляций скорость падает, а задержка растет. Поэтому противник применяет не более 2-3 ретрансляций радиосигнала.

"Такая тактика применения МЕШ-модемов касается не только моего случая. На момент удара "Шахеды" стараются находиться рядом друг с другом, чтобы создать сильный радиосигнал, который сложнее подавить. С той стороны по этой технологии против нас работает большая группа пилотов и специалистов Алабуги", – рассказал Бескреснов.

Самих пилотов, по его данным, насчитывается около 40 человек, все они уже имеют опыт, владеют соответствующей тактикой. По словам Флеша, одна из его задач – подумать, как организовать противодействие этой технологии:

"Мы уже работаем, но пока этого недостаточно. Ведь всем очевидно, что РЭБ, подавляющее спутниковую навигацию, не работает, если пилот управляет БПЛА в ручном режиме по навигационным приборам".

Россияне пытались убить Флеша

Напомним, в ночь на 20 апреля россияне пытались убить советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова с помощью ударных дронов. Управляемый реактивный "Шахед" врезался в стену его дома, что привело к разрушению. Флеша "зацепило", но он чудом остался жив. По словам военных, этот удар мог убить много гражданских. Само средство не очень подходит для ликвидации одного человека, считает Серж Марко – военнослужащий батальона беспилотных систем 59-й штурмовой бригады Сил беспилотных систем. Он объяснил, что когда ты бьешь по определенному объекту – неизвестно, есть ли там сейчас человек.

