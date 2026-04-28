В Кремле сделали заявление об ударах по нефтебазе в Туапсе

Путин уже успел отправить в Туапсе чиновника, чтобы тот на месте контролировал тушение пожара.

На пораженном дронами нефтеперерабатывающем заводе в российском городе Туапсе была нефть, предназначенная для экспорта. Такое заявление сделал рупор Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь диктатора Путина говорит, что подобные удары Сил обороны Украины увеличивают дефицит нефти на рынках. Как сообщает пропагандистское агентство ТАСС, Путин уже успел отправить в Туапсе чиновника, чтобы тот на месте контролировал тушение пожара.

По словам Пескова, Москва уже принимает меры по ликвидации последствий атаки на Туапсе "на должном уровне".

"Ведется напряженная работа по недопущению ударов киевского режима по территории РФ", – цитирует его ТАСС.

Атака на Туапсе

Силы обороны Украины уже не раз отправляли дроны на нефтебазу в Туапсе. Данные спутниковых снимков свидетельствуют о том, что уничтожено или повреждено более половины резервуаров на НПЗ.

Ночью 28 апреля объект снова оказался под ударом. Нефтезавод "Туапсинский" в Краснодарском крае атаковали всего через 4 дня после предыдущего налета. Там начался масштабный пожар. В сети публикуют кадры разлива нефтепродукции, которая продолжает гореть.

Огонь продолжают тушить. Местные власти заявили, что люди, проживающие поблизости, будут эвакуированы.

