29 апреля в Киеве будет самый холодный день недели

Только на выходных температура в столице начнет повышаться.

В среду, 29 апреля, температура в Киеве ожидается самой низкой на этой неделе. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью похолодает до +2°, на почве вероятны заморозки. Днем температура максимально поднимется лишь до +9°. Будет пасмурно с прояснениями, но без осадков.

Ветер утихнет до 5-10 м/с, а атмосферное давление продолжит постепенно повышаться и составит 750-752 мм ртутного столба.

Во Львове в среду будет переменная облачность. Ночью -2°, днем +10°, небольшой дождь.

В Луцке будет переменная облачность, ночью -2°, днем +9°, небольшой дождь.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью -2°, днем +9°, небольшой дождь.

В Тернополе 29 апреля ночью -2°, днем +10°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью -2°, днем +10°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью -3°, днем +10°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем будет +13°, переменная облачность.

В Черновцах в среду - переменная облачность, ночью -2°, днем +11°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет -2°...+10°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Житомире в среду ночью -3°, днем +10°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+10°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Черкассах завтра ночью -2°, днем +10°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +12°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха -2°...+10°, небольшой дождь.

В Одессе 29 апреля - переменная облачность, температура ночью +5°, днем +13°, небольшой дождь.

В Херсоне в среду ночью будет +3°, днем +13°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +3°, днем +13°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +13°, переменная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -3°, а днем +9°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью 2°, днем +11°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет -2°, днем +12°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Симферополе в среду будет переменная облачность, +3°...+14°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет переменная облачность, температура ночью -1°, днем +11°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +12°.

