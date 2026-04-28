29 апреля в Киеве будет самый холодный день недели

В среду, 29 апреля, температура в Киеве ожидается самой низкой на этой неделе. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью похолодает до +2°, на почве вероятны заморозки. Днем температура максимально поднимется лишь до +9°. Будет пасмурно с прояснениями, но без осадков.
Ветер утихнет до 5-10 м/с, а атмосферное давление продолжит постепенно повышаться и составит 750-752 мм ртутного столба.
Погода 29 апреля
Во Львове в среду будет переменная облачность. Ночью -2°, днем +10°, небольшой дождь.
В Луцке будет переменная облачность, ночью -2°, днем +9°, небольшой дождь.
В Ровно завтра переменная облачность, ночью -2°, днем +9°, небольшой дождь.
В Тернополе 29 апреля ночью -2°, днем +10°, переменная облачность, небольшой дождь.
В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью -2°, днем +10°, небольшой дождь.
В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью -3°, днем +10°, небольшой дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем будет +13°, переменная облачность.
В Черновцах в среду - переменная облачность, ночью -2°, днем +11°, небольшой дождь.
В Виннице завтра будет -2°...+10°, переменная облачность, небольшой дождь.
В Житомире в среду ночью -3°, днем +10°, переменная облачность, небольшой дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+10°, переменная облачность, небольшой дождь.
В Черкассах завтра ночью -2°, днем +10°, переменная облачность, небольшой дождь.
В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +12°, переменная облачность, небольшой дождь.
В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха -2°...+10°, небольшой дождь.
В Одессе 29 апреля - переменная облачность, температура ночью +5°, днем +13°, небольшой дождь.
В Херсоне в среду ночью будет +3°, днем +13°, переменная облачность, небольшой дождь.
В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +3°, днем +13°, небольшой дождь.
В Запорожье температура ночью +3°, днем +13°, переменная облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -3°, а днем +9°, переменная облачность, небольшой дождь.
В Харькове - переменная облачность, температура ночью 2°, днем +11°, небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет -2°, днем +12°, переменная облачность, небольшой дождь.
В Симферополе в среду будет переменная облачность, +3°...+14°, небольшой дождь.
В Краматорске завтра будет переменная облачность, температура ночью -1°, днем +11°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +12°.