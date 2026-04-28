Россия начала маскировать свою военную авиацию на гражданских аэродромах, – СМИ

Таким образом, Москва фактически использует гражданское население в качестве прикрытия для защиты своей авиации.

Российские оккупанты размещают некоторые типы своих самолетов на гражданских аэродромах. Об этом пишет NV со ссылкой на спутниковые снимки Maxar и SkySat.

Сообщается, что одним из таких аэродромов стал аэропорт "Жуковский", расположенный в Московской области РФ. Снимки зафиксировали, что на нем стоят как минимум четыре стратегических бомбардировщика Ту-160, а также по одной единице стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22М3. И хотя на Яндекс.картах указано, что часть из этих самолетов может быть музейными экспонатами, однако сравнение снимков за полгода показало, что РФ их постоянно перемещает – возможно, именно для осуществления полетов.

Еще один аэропорт "Петрозаводск", расположенный недалеко от границ с Финляндией, содержит на своей территории значительное количество истребителей/бомбардировщиков, вероятно разработки ОКБ Сухого (СУ) или МиГ. По крайней мере четыре из них совершают регулярные вылеты.

Видео дня

На аэродроме "Анапа" в Краснодарском крае россияне держат как минимум два бомбардировщика/истребителя Су-30 или Су-34 и как минимум два бомбардировщика Су-24. А в Международном аэропорту "Минеральные Воды имени М. Ю. Лермонтова" в Ставропольском крае Россия держит военно-учебные самолеты Ту-134УБЛ/Ту-134УБК, которые используются для подготовки или поддержания летной практики пилотов бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-160.

Также по меньшей мере шесть военно-транспортных самолетов Ил-76 находятся в аэропорту Нижнего Новгорода. Большинство из этих самолетов в настоящее время используется вооруженными силами России.

Журналисты отмечают, что эти аэродромы предназначены для гражданских полетов, для которых Россия обычно их и использует. Таким образом, враг фактически прикрывается гражданскими пассажирами как живым щитом, чтобы сохранить свою военную авиацию.

Российская авиация: важные новости

Напомним, в начале апреля РФ потеряла сразу два своих самолета – военно-транспортный Ан-26, а также истребитель-бомбардировщик Су-34. Второй самолет, по информации российских СМИ, мог быть потерян во время отражения атаки украинских дронов.

Команда OsintFlow также сообщала, что с 29 декабря 2025 года по 18 января 2026 года РФ потеряла как минимум 6 российских самолетов и 2 вертолета. Причиной стали повреждения в результате авиаинцидентов и технических неисправностей.

