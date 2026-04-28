Будут сокращать выплаты контрактникам: эксперт о последствиях ударов по российским НПЗ

Несмотря на сложности с экономической ситуацией, политическое руководство России не может объявить о завершении войны.

Украинские удары постепенно ослабляют экономику Российской Федерации, а последствия должны проявиться в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Об этом сказал в комментарии Украинскому радио военный обозреватель Денис Попович.

Он отметил, что Украина поражает критические для российского бюджета объекты – нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы, военные предприятия и т. д.

"Это заставляет россиян снижать добычу нефти и сокращать экспорт. Будут сокращаться выплаты российским "добровольцам", – рассказал он.

Эксперт отметил, что пока россияне имеют возможность продолжать рекрутинг, хотя он сокращается и Россия набирает меньше людей, чем теряет. Они пытаются вербовать людей в глубине РФ, пытаются заманить на службу студентов, сбрасывают квоты на предприятия, чтобы их руководители заставляли людей идти в армию. Он объяснил сокращение желающих тем, что российские граждане "слышат, что происходит на фронте, и понимают, что это билет в один конец".

Несмотря на ухудшение экономической ситуации, политическое руководство России не может объявить о завершении войны. Для этого им нужна хоть какая-то "победа".

"Например, если им удастся захватить Донецкую область, они смогут объявить такую "победу". Поэтому они бросают все возможные силы для того, чтобы захватить Донецкую область, в том числе используя стратегические резервы и живую силу. То есть сейчас россияне прилагают все усилия для того, чтобы создать хоть какую-то победу на фронте. По большому счету, для них это война ради войны, и они прекрасно понимают, что они истощаются", – добавил он.

Напомним, что журналисты проанализировали доступные данные о погибших на войне жителях оккупированного Крыма. Оказалось, что среди них не менее десяти процентов тех, кто уже был осужден за тяжкие преступления или пытался избежать наказания. А подавляющее большинство имело финансовые затруднения. Эксперты объяснили, что контракт с российской армией является для них способом содержать семью.

Добавим, что, по мнению военного эксперта Павла Нарожного, российский диктатор Владимир Путин вынужден продолжать войну против Украины, даже несмотря на серьезные проблемы в экономике РФ. Ведь он столкнется с риском еще более сложных экономических проблем после завершения боевых действий.

