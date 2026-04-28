Евросоюз вмешался в скандал с украденным украинским зерном в Израиле, – Reuters

Европейский Союз обратился к Израилю по поводу российского судна, которое, предположительно, перевозит украденное на оккупированных территориях Украины зерно. Этому кораблю разрешили пришвартоваться в израильском порту Хайфа

"Мы осуждаем все действия, способствующие финансированию незаконных военных действий России и обходу санкций ЕС, и готовы принимать меры против таких действий, включая, при необходимости, физических и юридических лиц из третьих стран в санкционный список", – заявил пресс-секретарь ЕС Ануар Эль Ануни в ответ на запрос Reuters.

По его словам, Евросоюз обратился к Министерству иностранных дел Израиля.

В материале отмечается, что несмотря на то, что Россия называет оккупированные регионы своими "новыми территориями", на международном уровне они по-прежнему признаются территориями Украины.

В израильском порту Хайфа пришвартовался уже второй корабль, который, предположительно, транспортирует зерно, украденное Россией на оккупированных территориях. Глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Украина вызвала посла Израиля. Утром ведомство вручило ему ноту протеста.

В Израиле же заявили, что у них есть независимые правоохранительные органы, которые будут действовать в соответствии с законом.

"Обвинения не являются доказательствами. Доказательства, подтверждающие эти обвинения, до сих пор не представлены. Вы даже не подали запрос о правовой помощи, прежде чем обратиться к СМИ и социальным сетям. Этот вопрос будет рассмотрен", – говорится в сообщении главы МИД Израиля в ответ Сибиге.

