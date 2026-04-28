ВМС эвакуировали из оккупированной части Запорожья разведчика, попавшего в ловушку

Мужчину пытали, а затем отправили в тюрьму.

Военно-морские силы ВСУ смогли вывести с временно оккупированной территории Запорожской области мужчину, который во время вторжения РФ спасал украинских военных и передавал Силам обороны разведывательные данные. Об этом сообщили в ВМС ВСУ.

Речь идет о том, что в конце марта 2026 года к командующему ВМС ВС Украины вице-адмиралу Алексею Неижпапе обратились за помощью коллеги из Сил обороны.

"Под угрозой оказалась жизнь гражданина Украины Сергея (имя изменено), который в условиях оккупации спасал наших воинов и передавал ценные разведывательные данные. Оккупанты задержали его в августе 2022 года, пытали и приговорили к тюремному заключению", – отмечается в сообщении.

По словам военных, в тюрьме мужчина находился более 3,5 лет. Впоследствии его отпустили, однако он оказался в ловушке: без документов, под постоянным надзором ФСБ и "комендатуры", что критически затрудняло любую возможность передвижения и, соответственно, возможность его спасения.

По приказу вице-адмирала Неижпапы отряд специальной разведки ВМС ВСУ "Ангелы" провел рискованную и сложную операцию.

"Украинские разведчики совершили невозможное – эвакуировали мужчину из оккупированной части Запорожской области на подконтрольную Украине территорию", – отмечают в ВМС.

Детали спецоперации не разглашаются.

По словам Сергея, он участвовал в спасении раненых украинских бойцов, нуждавшихся в помощи, собирал любую информацию, которая могла помочь ВСУ. Мужчина очень беспокоился за свою семью и настаивал, чтобы жена уехала на территорию, подконтрольную Украине.

"Я фактически выгнал свою жену и детей (отправил с оккупированной территории – ред. УНИАН) и остался один. И, слава Богу, что так получилось… С 1 на 2 августа (оккупанты – ред. УНИАН) разгромили все, что было в доме. Меня вытащили, связали в узел, и началась моя "командировка". Привезли меня, непонятно куда – там я подвергся пыткам. Мне дали 5 лет и 3 месяца – по их законодательству я получил срок", – рассказал Сергей.

Он говорит, что в оккупации ему нечем было дышать, а на свободной от россиян территории – "сладкий воздух". Украинец уверяет, что сейчас счастлив, потому что ему не нужно на улице все время оглядываться или помнить, что за ним наблюдают 3 видеокамеры.

Всю дорогу он сдерживал эмоции, но, когда вышел из поезда на перрон, растрогался – ведь там, судя по всему, увидел лица своих спасателей.

Спасенный украинец более трех лет не видел семью, поэтому военные устроили ему сюрприз – предоставили возможность пообщаться с женой по видеосвязи. От большого волнения и счастья, что видят друг друга, мужчина и женщина расплакались.

"Я в Украине, я жив. Не всем так повезло", – сказал Сергей жене.

На видео он зачитал стихотворение, которое написал на стене одного из СИЗО.

Речь идет о том, что такое нацизм: "Нацизм – это я, обнаженный, демонстрирую вам паспорт на блокпосту. Нацизм, когда по приказу "освобождаешь" чужую страну. И ненависть, словно зараза… Невинные люди сидят в лагерях… Когда дети с ампутациями – с одной лишь рукой и ногой…".

"Нацизм – это Путин и российский солдат", – завершил Сергей.

Гуманитарная катастрофа в оккупации

Напомним, сейчас Россия контролирует около 20% территории Украины, в оккупации остаются от 3 до 5 миллионов человек, которые живут с перебоями воды, света, тепла и отсутствием качественной медицины. По словам очевидцев, люди там "просто выживают" и пытаются уехать оттуда. На оккупированных территориях серьезно пострадали коммунальные службы, например, в городе Алчевск Луганской области этой зимой более половины домов остались без тепла.

