'Тед Лассо' снова в игре: названа дата выхода 4-го сезона (видео)

Одно из самых добрых шоу современности официально получило продолжение.

Стриминговый сервис Apple TV подтвердил, что сериал "Тед Лассо" (Ted Lasso) возвращается на экраны уже этим летом.

Джейсон Судейкис вновь воплотит образ харизматичного тренера из Канзаса, но на этот раз его ждет неожиданный поворот в карьере. Согласно сюжету, Тед возвращается в Ричмонд, чтобы возглавить женскую футбольную команду второго дивизиона, пишет Variety.

Первый трейлер уже намекает на трудности, с которыми столкнется главный герой: от скептицизма окружающих до попыток найти общий язык с молодыми игроками.

Помимо Джейсона Судейкиса, к своим ролям вернутся все любимцы публики: Ханна Уоддингем (Ребекка Уэлтон), Джуно Темпл (Кили Джонс), Бретт Голдштейн (Рой Кент), Брендан Хант (тренер Борода).

Также в актерский состав вошли новые актеры, среди которых Таня Рейнольдс ("Сексуальное воспитание"), Джуд Мек ("Снова в деле"), Фэй Марси ("Андор"), Рекс Гейз, Эйслинг Шарки ("Мир юрского периода: Доминион") и Эбби Герн ("Моя леди Джейн"), которые сыграют в основном новых участников обновленной футбольной команды АФК "Ричмонд".

"Тед Лассо" 4-й сезон - трейлер

Несмотря на то, что третий сезон многие считали финальным, Apple TV решила продолжить историю, ставшую настоящим культурным феноменом.

Сможет ли Тед повторить свой успех с женской командой – узнаем уже летом. Премьера четвертого сезона запланирована на 5 августа, а новые серии будут выходить еженедельно вплоть до октября.

