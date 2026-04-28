Польша не решилась экстрадировать в Украину археолога, который грабил оккупированный Крым

Скандального российского историка выпустила из тюрьмы и передали в Беларусь в рамках обмена заключенными.

Польша освободила из тюрьмы российского археолога Александр Бутягин, который отвечал за незаконные раскопки в оккупированной части Украины. Как пишет белорусское оппозиционное издание "Наша Нива", Бутягина передали беларусским властям.

Это произошло в рамках взаимного обмена заключенными между Польшей и Балурусью по формуле "пять на пять". Представитель Эрмитажа Бутягин был одним из пяти заключенных, которых Польша передала Беларуси. Он уже находится на белорусской территории.

Также Польша передала беларусам Нину Попову, жену российского военного из так называемого Приднестровья, пишет ВВС.

В Беларуси заявили, что в рамках обмена также получили своих граждан, которые выполняли "особо важные задания в интересах обеспечения национальной безопасности и обороноспособности нашей страны". Об это сообщило пропагандистское агентство "Белта".

Освобождение политзаключенного

Как пишет "Газета выборча", Польше передан белорусский журналист, политзаключенный Анджей Почобут. В феврале 2023 года он был приговорен к восьми годам заключения по статьям о разжигании вражды и призывах к причинению вреда нацбезопасности. В октябре 2025 года Почобут получил премию Сахарова "За свободу мысли".

На границе Почобута встретил польский премьер Дональд Туск. "Добро пожаловать домой в Польшу", - подписал Туск фото с Почобутом.

Кого еще вернул Лукашенко

По данным "Нашей Нивы", Польше также передали еще двух польских граждан и двух граждан Молдовы – офицеров спецслужбы, которых обвиняли в шпионаже.

Также среди возвращенных в Польшу - монах-кармелит Гжегож Гавел, которого в Беларуси обвиняли в шпионаже. Его задержали в сентябре 2025 года.

Арест Бутягина в Польше

Напомним, что российского историка задержали в декабре прошлого года в Польше, которую он хотел пересечь проездом - он ехал из Нидерландов на Балканы, где читал лекции. Арестовали Бутягина на основании международного ордера, поскольку Украина разыскивает его за проведение раскопок в оккупированном Крыму и уничтожение культурного наследия. В марте суд в Варшаве принял решение о его экстрадиции в Украину.

