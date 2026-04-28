В Израиле отреагировали на обвинения Зеленского относительно похищенного зерна

Там, в частности, призвали предоставить доказательства того, что РФ действительно похитила это зерно.

В израильском Министерстве иностранных дел отвергли публичные обвинения президента Украины Владимира Зеленского в том, что Тель-Авив закупал у РФ похищенное украинское зерно. Об этом пишет N12 News со ссылкой на министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара.

"Мы отвергаем "твиттер-дипломатию". Еще раз повторяем нашим украинским друзьям: если у вас есть доказательства кражи, предоставьте их через общепринятые каналы", – заявил Саар.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее Израиль принял российское судно Panormitis, на котором находилось более 6 тысяч тонн пшеницы и 19 тысяч тонн ячменя. По данным СМИ, это зерно было вывезено оккупантами из Украины.

Видео дня

На фоне этого Украина уже вызвала посла Израиля и вручила ему ноту протеста. Как отметил глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига, между Украиной и Израилем выстроены дружеские отношения, и незаконная торговля Россией похищенным украинским зерном не должна их подрывать.

Также он сообщил, что в Хайфу прибыло еще одно такое судно, и предостерег Израиль от принятия похищенного зерна.

Президент Владимир Зеленский, комментируя ситуацию, заявил, что покупка украденного Россией зерна не может быть чистым бизнесом. Он также заявил, что власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны.

