Sony втихую добавила в PS5 защиту, которая блокирует доступ к играм без интернета

Sony внедрила скрытую DRM-проверку для всех новых цифровых игр на PS4 и PS5, которая требует онлайн-подтверждения лицензии раз в 30 дней. В противном случае игры не будут доступны, пока система снова не выйдет в сеть.

На это обратили внимание пользователи и СМИ после обновления системы PS5 (версия 13.20). У купленных в цифровом формате новых игр появился "таймер активности" – если консоль не проходит проверку в срок, лицензия временно блокируется, и игра становится недоступной. Тайтлы, купленные ранее, продолжают запускаться без ограничений.

Важно, что речь не идет о полной потере купленных игр. После истечения срока игроки не лишаются покупки навсегда – система просто требует подключиться к сети, чтобы заново подтвердить право на игру и восстановить доступ.

Сообщается, что новый DRM‑механизм затрагивает как PS4, так и PS5, хотя на PlayStation 5 он может быть менее очевиден и не отображаться напрямую в интерфейсе. На PS4 же пользователи уже замечают строки с "valid period" и оставшимся временем действия лицензии

Публичного заявления от Sony на эту тему пока не было, однако в поддержке PlayStation подтвердили 30-дневную проверку для цифровых версий игр.

"Если консоль не выходит в интернет в течение 30 дней, лицензия перестает действовать, и игра может не запуститься, пока соединение не будет восстановлено", – говорится в письме.

Тема уже вызвала серьезные споры в сообществе. Пользователи вспомнили, что в 2013 году Sony открыто высмеяла Microsoft за их попытку ввести на Xbox One систему периодической онлайн-проверки лицензий для цифровых игр, а спустя 13 лет, компания, похоже, наступает на те же грабли.

Напомним, в апреле Sony взвинтила цены на актуальную линейку устройств PlayStation по всему миру. Так, в Европе цены на PS5 и PS5 Pro вырасли сразу на 100 евро, а PS Portal прибавил в цене 30 евро.

