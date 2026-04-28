Свадьба украинки в Каннах за $5 миллионов: что известно о женихе и невесте (фото)

Гостей молодоженов развлекали Галкин, Меладзе и Рики Мартин.

В сети не утихает обсуждение громкой свадьбы на Лазурном побережье Франции, которую уже называют самой дорогой в 2026 году. Украинская модель Ника Кузнецова из Харькова и грузинский IT-предприниматель Ники Ломиа устроили масштабное двухдневное торжество в Каннах, потратив на праздник, по оценкам, более пяти миллионов долларов.

Молодожены активно публиковали фото и видео с торжества в соцсетях, благодаря чему свадьба быстро стала вирусной и вызвала волну публикаций о "самой дорогой свадьбе года" с участием украинской модели.

Несколько часов назад модель опубликовала в Instagram новые кадры с торжества, чем подогрела обсуждения.

Местом проведения свадьбы выбрали легендарный замок Château de la Croix des Gardes - историческую виллу, построенную ещё в 1919 году. По данным СМИ, аренда этой роскошной резиденции обходится примерно в 100 тысяч долларов за одни сутки.

Среди гостей мероприятия засветились российский шоумен Максим Галкин, который спел песню Иво Бобула "Разговор с тобой" на украинском языке, молчащий о войне в Украине певец Валерий Меладзе, а также Рики Мартин.

"Самая дорогая свадьба 2026" - что известно о женихе и невесте

Невеста Ника Кузнецова родом из Харькова и занимается модельной карьерой с ранних лет. В своё время она принимала участие в конкурсе "Мисс Украина", а после начала полномасштабной войны покинула страну. Сейчас она живет в Монако.

Иногда модель делится, что периодически приезжает в родной Харьков. При этом в её соцсетях не найти упоминаний о российской агрессии. Ника обобщенно отмечала, что одно из ее самых важных желаний - чтобы мир был "свободен от войн и насилия".

Что касается ее жениха – миллионере Ники Ломиа - то, о нем известно не многое. Он является соучредителем IT-компании, которая специализируюется на разработке азартных онлайн-игр.

Вас также могут заинтересовать новости: