'Содрала во время родов': Гросу ошеломила заявлением после рождения сына

30-летняя украинская певица Алина Гросу, которая на днях впервые стала мамой, вышла на связь с обращением к женщинам.

В своем Instagram в stories исполнительница опубликовала видео, на котором показалась всего через несколько дней после родов и заявила:

"Мамочка уже немножко сделала укладку, немного при параде. Но у мамочки нет нормальных ногтей и маникюра, потому что мамочка себе их содрала во время родов".

При этом Алина Гросу намекнула на то, что пережила во время родов, и обратилась к подписчицам:

"С одной стороны, я хочу пожелать всем женщинам, желающим детей, почувствовать это все... без осложнений, чтобы легонько прошло, правда. А с другой стороны, я теперь хожу по улице и думаю: "Боже, женщины… чего же вы не кричите, что вы пережили? Чего же вы не кричите вслух: "Я мама!".

Напомним, как писал УНИАН, Алина Гросу родила первенца 17 апреля.

Певица признавалась, что теперь по-настоящему понимает, "какое это счастье" - быть мамой мальчика.

Как Гросу назвала сына, остается загадкой, как и то, кто же является отцом ребенка - личность мужа певица до сих пор держит в секрете.

