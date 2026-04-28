Украинка купила дом за 30 тысяч: что она получила вместе с землей

Пока одни годами копят на городские квартиры, другие находят уют в заброшенных мазанках.

Пока одни ищут готовые коттеджи, другие украинцы охотятся за участками мечты, расставляя совсем иные приоритеты. Пусть жилье и не в том состоянии, чтобы сразу заехать и жить, зато это именно то место, которое искалось годами. Украинка по имени Анна приобрела старую глиняную хату в селе в Днепропетровской области всего за 30 тысяч гривень, учитывая еще и то, что с жильем идет еще и земля.

Анна пересмотрела десятки участков. Один почти купила, но сделка сорвалась. Казалось бы, пора опустить руки, но женщина упрямо ждала своего идеального комбо: крайний дом, тишина и река прямо в конце огорода. И в какой-то момент этот вариант все же появился, заявила она в своем блоге в социальной сети TikTok.

Хата с камышовой крышей в придачу

Сюрприз ждал Анну прямо на месте. Оказалось, что вместе с землей продается старая глиняная хата. Настоящий раритет – мазанка с крышей из камыша. Да, заброшенная. Да, в ней сто лет никто не жил. Но для Анны это не стало препятствием, ведь дом оказался вполне крепким и пригодным для жизни.

Решение было молниеносным. Ей не нужен был евроремонт здесь и сейчас – нужно было "место для перезагрузки", которое постепенно можно было бы обустраивать под собственные нужды.

Как сообщается, за 30 тысяч гривен Анна получила:

60 соток земли;

Старый сад;

Собственный выход к реке прямо со двора;

Коммуникации: в хату подведены газ и свет, есть рабочая печь, а во дворе – колодец с чистой водой.

