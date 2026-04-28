В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к девяти мученикам.

29 апреля по новому церковному стилю вспоминают девять мучеников Кизических. В народе этот день считают особенным: верят, что именно сейчас весна окончательно берет верх, а любая просьба о здоровье имеет особую силу. Рассказываем, какие традиции и приметы связаны с этой датой, чего лучше избегать, а также какой церковный праздник сегодня отмечают по старому календарю.

Какой церковный праздник сегодня в новом календаре

29 апреля по новому церковному календарю верующие чтят память девяти мучеников Кизических. Согласно старому церковному стилю святых будут вспоминать 12 мая.

Подвиг мучеников относится к III веку: в городе Кизик, недалеко от Дарданелл, жили девять проповедников - Антипатр, Артема, Магн, Руф, Фавмасий, Феогнид, Феодот, Феостих и Филимон. Они были разного происхождения и возраста, но их объединила вера, которую они открыто несли людям.

За христианские проповеди святых подвергли гонениям, а затем заключили в темницу, где они и приняли мученическую смерть.

Позже, уже при императоре Константине I, в честь святых возвели храм и перенесли туда мощи. Со временем им стали приписывать чудотворную силу - считалось, что они помогают при болезнях и защищают от эпидемий, поэтому в народе этот день получил название Девяти целителей.

Какой праздник сегодня церковный отмечают еще:

преподобного Мемнона, чудотворца;

мучеников Диодора и Родопиана, диакона;

святителя Василия, епископа Захолмского,

а также мученика Иоанна Валаха.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю 29 апреля вспоминают Ильинско-Черниговскую икону Божией Матери - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и с какими традициями и запретами связана эта дата.

Что можно и что нельзя делать сегодня

Сегодня верующие обращаются с молитвами к девяти мученикам Кизическим - у них можно просить исцеления от любых болезней и укрепления здоровья. Считается, что святые особенно помогают тем, кто страдает тяжелыми недугами, в том числе душевными расстройствами и эпилепсией.

В народе в день Девяти целителей издавна уделяли особое внимание здоровью. Люди отправлялись к знахарям, чтобы "подправить" самочувствие, просили защиты от лихорадки и оспы и читали заговоры от девяти бед. Еще одна важная традиция дня - это сбор лекарственных трав. Наши предки верили, что именно в этот период растения наполняются особой целебной силой, поэтому из них готовят отвары, чаи и примочки, которые помогают даже при тяжелых болезнях.

Существует и необычный обряд: в полдень нужно выйти на дорогу и подставить лицо теплому весеннему ветру - считается, что он приносит силу и здоровье на весь год.

Строгих запретов на труд в этот день нет: можно заниматься работой в саду и огороде, высаживать огурцы, цветы - такие посадки хорошо приживаются и дают крепкий урожай.

В церковный праздник сегодня, как и в другие дни, не приветствуются ссоры, грубость, сквернословие, зависть, жадность и праздность. Важно сохранять спокойствие, не злиться и не желать другим плохого.

В народе с этим днем также связаны ряд запретов:

нельзя завидовать - зависть может обернуться болезнями и неприятностями;

не следует делиться планами - задуманное может сорваться;

нельзя лениться и откладывать дела - можно "притянуть" безденежье.

Также сегодня советуют не отправляться в дальнюю дорогу - путь может оказаться неудачным или принести лишние хлопоты.

Народные приметы о погоде

По приметам этого дня судят о погоде, лете и будущем урожае:

небо днем ясное - лето будет теплым и урожайным;

солнце взошло среди чистого неба - к жаркому лету;

ясное небо ночью и теплый вечер - к богатому урожаю;

гром в начале дождя - ненастье затянется;

много майских жуков летает - будет засуха;

ночь звездная ночь - к хорошему урожаю.

Считается, что если в конце апреля жарко, то в конце мая будет холодно.

Вас также могут заинтересовать новости: