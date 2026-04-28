Остановит ли разрешение на короткоствол массовые стрельбы: в Раде дали неожиданный ответ

В настоящее время два законопроекта, касающихся оружия, должны быть приведены в соответствие с нормами ЕС.

Нельзя говорить о том, что если мы сегодня разрешим ношение короткоствольного оружия, то это каким-то образом остановит теракты или массовые стрельбы. Об этом в комментарии УНИАН сказал Александр Дануца, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

Он напомнил, что накануне было решено создать рабочую группу по гармонизации законопроектов, касающихся оружия (№5708 и №5709), с Директивой Европейского Союза 2021/555, которая касается вопросов оружия.

Эти два законопроекта ранее уже были приняты в первом чтении. Туда можно будет добавить решение рабочей группы о синхронизации нашего законодательства с Директивой ЕС.

Что нужно изменить

Депутат пояснил, что речь идет преимущественно о технических моментах, прежде всего об изменении определений, то есть глоссарии понятий.

"В европейском законодательстве, в этой Директиве, "граната" – это "летальное оружие", в нашем законопроекте это "боеприпас". Европа требует изменить такие вещи. Потому что "боеприпас" – это и патрон. Но, не имея пистолета или другого оружия, вы патроном никого не убьете. А гранатой можете убить", – пояснил Дануца.

Разрешение на короткоствольное оружие

Он добавил, что вопрос приобретения, хранения и ношения короткоствольного оружия Европейская комиссия оставляет на усмотрение национального законодательства стран. В то же время Директива ЕС, о которой идет речь, к этому вопросу не относится.

Трагедия в столице

На вопрос, как эти изменения помогут в решении таких ситуаций, как теракт в Киеве 18 апреля, парламентарий заметил, что одно к другому это никакого отношения не имеет.

"Я против того, чтобы неверно использовать кейсы, которые сейчас пытаются использовать, в том числе, голосеевский", – сказал Дануца.

Мировая статистика

Депутат также рассказал, что за более чем 20 лет мировой статистики от стран, которые ее предоставляют, лишь 4,4% терактов или массовых стрельб были либо предотвращены, либо остановлены обычным человеком с легальным оружием.

"4,4% – это статистическая погрешность. Нельзя говорить о том, что если мы сегодня разрешим ношение короткоствольного оружия, то это каким-то образом остановит теракты или массовые стрельбы", – подчеркнул депутат.

Законопроекты, касающиеся оружия

Дануца также отметил, что законопроекты №5708 и №5709 теоретически готовы к рассмотрению во втором чтении хоть завтра. Но их все же хотят привести в соответствие с европейской моделью, для чего и была создана рабочая группа.

Он также напомнил, что в них, в частности, говорится о том, что короткоствольным оружием можно будет владеть только через 5 лет после окончания военного положения и только людям в возрасте 30+, которые до этого в течение 5 лет владели, например, охотничьим оружием и не совершали нарушений.

Как будет готовиться единый закон об оружии для гражданских лиц

Как сообщал УНИАН, ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, как должен готовиться к рассмотрению в Верховной Раде единый законопроект об оружии для гражданских лиц.

По его словам, должно состояться общегосударственное обсуждение этого вопроса. С привлечением представителей СМИ, экспертов, пишущих на тему оружия, народных депутатов и военных.

