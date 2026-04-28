Мужчина установил солнечные панели и его счета за свет упали в разы

Представьте, что для получения бесплатной солнечной энергии вам больше не нужен профессиональный электрик и сложный монтаж.

По прибытии в Берлин не нужно много времени, чтобы заметить хоть одну солнечную панель. Они украшают крыши и балконы многих домов, расположенных вдоль основного железнодорожного маршрута из аэропорта в город. Германия стала мировым лидером в области "подключаемых солнечных систем" (plug-in solar): сейчас зарегистрировано более миллиона таких установок.

Это легкие панели, которые можно включить в розетку без помощи электрика, что обеспечивает более дешевый и простой способ входа для домохозяйств, заинтересованных в получении бесплатной энергии солнца, пишет The i Paper.

Правительство Великобритании надеется повторить успех этой технологии в Соединенном Королевстве. Министры недавно объявили об изменениях в правилах безопасности, благодаря которым подключаемые солнечные панели могут появиться в супермаркетах и онлайн-магазинах уже к этому лету.

"Солнечная энергия изменила жизнь"

Житель Берлина Пауль называет подключаемую солнечную энергию "стартовым наркотиком для перехода к солнечной жизни". Теперь он платит за электричество всего 12 евро (около 540 гривен) в месяц благодаря системе, установленной в его доме.

Пауль и его жена Уте начали с установки двух подключаемых панелей на крыше гаража в 2023 году, что, по его словам, экономило ему около 70 евро (около 3100 гривен) в месяц. Это гораздо больше, чем, по словам большинства экспертов, можно сэкономить с помощью подключаемых панелей, которые менее мощны, чем традиционные.

Правительство Великобритании оценивает, что домохозяйство может сэкономить до 110 фунтов стерлингов (около 5500 гривен) в год с помощью таких систем.

"Я знаю, что статистика говорит об обратном, но я хотел бы подчеркнуть, что мы очень внимательно следили за тем, в какое время мы используем приборы и тому подобное", – заявил Пауль, сам себя называющий "фанатом статистики".

"Я думаю, что установка солнечных панелей заставила нас пересмотреть то, как мы потребляем [электричество], – подчеркнул он. - Когда солнце было в зените, мы включали стиральную машину или ставили таймер… У меня есть собственный робот-газонокосилка, так что он тоже пошел в дело".

Подключаемые панели вдохновили Пауля и Уте инвестировать в более крупную систему на южной стороне их крыши, что сократило их счета за электроэнергию в среднем до 10 фунтов стерлингов (около 500 гривен) в месяц.

"Днем мы накапливаем гораздо больше, чем используем, и тратим это ночью, так что большую часть года у нас бесплатное электричество, и только в зимние месяцы мы действительно оплачиваем счета, – сказал он. - Это было здорово. Это полностью изменило нашу жизнь. Знаю, звучит странно, но раньше мы действительно не задумывались о том, сколько электричества потребляем, пока не установили систему".

