Кулинарные хитрости времен ушедшей эпохи до сих пор актуальны.

Трудно найти хозяйку, которая не знает, как правильно жарить котлеты - у каждой есть свой проверенный временем рецепт. Однако, как известно, нет предела совершенству, в том числе, в области кулинарии. Рассказываем о некоторых хитростях эпохи СССР, которые точно помогут сделать любимое блюдо вкуснее.

Как жарить котлеты из фарша - хитрости и советы

Современные повара, конечно, могут рассказать о том, как правильно жарить котлеты на сковороде - несомненно, с течением времени, благодаря многообразию разных техник и методов взаимодействия с едой обычное, даже "столовское" блюдо уже стало чуть ли не ресторанным деликатесом. Однако многие кулинары признаются, что базовые знания черпали как раз из советских книг - более того, хозяйки у себя дома часто готовят именно по ним, или вспоминая советы своих мам и бабушек.

Именно поэтому напоминаем, что "говорят" кулинарные энциклопедии прошлого века о том, как правильно пожарить котлеты, чтобы они были сочными, высокими и пышными.

Мясо и хлеб

Для приготовления котлет хозяйкам рекомендуют покупать баранину, свинину, говядину или телятину. При этом тефтели, зразы, рулеты и шницели лучше готовить только из говядины. Мясо необходимо обмыть, очистить от сухожилий, нарезать кусками и пропустить через мясорубку или измельчить в комбайне. Затем посолить, добавить белый хлеб, размоченный в воде или молоке, перемешать и снова пропустить 1-2 раза через мясорубку.

Хлеб, по словам авторов энциклопедии, придает котлетам пышность и сочность, так как жир из мяса во время жарки котлет накапливается в хлебном мякише и остается там. Лучше всего брать немного черствый хлеб, предварительно срезав с него корки.

Жир и лук

Кусок мяса, который вы будете использовать для котлет, должен быть с жиром, тогда блюдо получится особенно сочным. В сам фарш можно добавить молотый черный перец, а также сырой или предварительно обжаренный на сковороде репчатый лук. Второй вариант более предпочтителен, так как сырой лук будет томиться и тушиться, а не жариться, более того - он может даже выпасть из котлет на сковороду.

Яйца

Примечательно, что многие рецепты котлет из кулинарных книг лишены яиц - их нет в составе фарша. Дело, как оказалось, не в экономии - просто для приготовления такого блюда они на самом деле не нужны. Яйца утяжеляют фарш и склеивают его, из-за чего котлеты могут получиться менее пышными и сочными. Именно из-за яиц фарш становится более жидким - придется добавлять хлеб, панировочные сухари или муку.

