Ежедневно 12 тысяч яиц: чем кормят экипажи авианосцев США

На Ближнем Востоке одновременно действуют три ударные авианосные группы США, обеспечивающие региональную безопасность. Вместе они насчитывают около 15 тысяч военнослужащих, и их ежедневное обеспечение питанием поражает своими масштабами, пишет Wionews.

По данным американских военных, повара готовят более 12 тысяч яиц ежедневно, чтобы поддерживать силы экипажей во время интенсивных операций.

Речь идет о кораблях авианосного класса "Нимиц", где на каждом судне потребляют примерно 4 тысячи яиц в сутки. Такой объем объясняется высокими физическими нагрузками – в частности, члены экипажа работают в сменном режиме до 12 часов.

Яйца остаются ключевым источником белка, необходимого для поддержания энергии военных. Для бесперебойной поставки продуктов используются специальные суда обеспечения, которые регулярно доставляют свежие запасы, в том числе и воздушным путем – с помощью вертолетов.

В ВМС США отмечают, что качественное питание является не только вопросом физической выносливости, но и важным фактором морального состояния экипажа во время длительных развертываний вдали от дома.

Вас также могут заинтересовать новости: