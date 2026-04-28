РФ хочет расширить 'килзону' на юге: в ВСУ рассказали, что для этого делает враг

В настоящее время "зона действия" на Херсонском направлении составляет 10–15 километров.

Россия увеличивает количество дронов авиационного типа на Херсонском направлении и таким образом пытается расширить в этом районе "килзону". Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии Укринформу.

"Количество дронов увеличилось не резко, а постепенно, однако довольно быстро. На том же Херсонском направлении мы говорим о 700-800 дронах-камикадзе в сутки, из которых 300-350 – это дроны авиационного типа и баранящие боеприпасы типа "Молнии", "Ланцета". У них дальность больше", – сказал Волошин.

Он добавил, что РФ на этом направлении также активно использует реактивные "Шахеды", которые обладают высокой скоростью и большой дальностью полета. По словам Волошина, цель РФ – наносить удары по украинской логистике и транспортной инфраструктуре.

Пресс-секретарь отметил, что на южном направлении "килзона" составляет 10-15 километров по обе стороны линии боевого столкновения. Однако на некоторых направлениях, в частности степных, она увеличивается до 20 километров из-за использования баражирующих боеприпасов и БПЛА самолетного типа.

"С каждым днем совершенствуются, меняются, модернизируются все эти системы. Поэтому сейчас говорим, что они долетают на расстояние до 20 километров от условной линии боевого столкновения, и там нельзя чувствовать себя относительно безопасно", – добавил Волошин.

Ранее заместитель бригады беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич рассказывал, что "килзона" на фронте и в дальнейшем будет расширяться, и в ней "не будет ничего живого". По словам бойца, сейчас эта зона составляет около 10-20 километров, и в ней передвигаться фактически невозможно из-за мин и большого количества дронов.

Аналитики издания "Милитарный" ранее отмечали, что РФ существенно наращивает производство и применение разведывательных беспилотников "Князь Вещий Олег" на фронте. По их подсчетам, только в течение прошлого месяца использование этих БПЛА выросло примерно в четыре раза.

