Кравиц и Стайлз женятся: СМИ раскрыли детали помолвки с бриллиантом в 10 карат

Актриса не скрывает золотое кольцо на пальце.

Известный певец Гарри Стайлз и актриса Зои Кравиц обручились всего через восемь месяцев после того, как официально подтвердили свой роман. Поводом для разговоров о помолвке стало роскошное кольцо с огромным бриллиантом, которое заметили на пальце актрисы на прошлой неделе, пишет издание Independent.

Отмечается, что это бриллиант весом примерно 10 карат в желтом золоте, а его стоимость может достигать миллиона долларов.

Хотя сами артисты пока молчат, издание People со ссылкой на окружение пары сообщает: новость правдива. Стайлз и Кравиц уже успели поделиться радостной новостью с ближайшими друзьями и семьей.

Напомним, что отношения 32-летнего бывшего участника группы "One Direction" и 37-летней Зои начались прошлым летом. В августе их впервые застукали за поцелуями в лондонском ресторане, а впоследствии – во время романтической поездки в Рим.

О серьезности намерений стало ясно еще в сентябре, когда Гарри познакомился с отцом невесты, легендарным музыкантом Ленни Кравицем.

Сообщается, что в будущем Зои Кравиц планирует сопровождать певца в его мировом турне "Together, Together" уже в качестве жены.

Для Зои Кравиц это будет не первый брак – ранее она была замужем за актером Карлом Глусманом и помолвлена с коллегой Ченнингом Татумом. У Гарри также был список громких романов, в частности с актрисами Оливией Уайлд и Тейлор Рассел.

Зои Кравиц и Гарри Стайлз женятся - что еще важно знать

Интересно, что Стайлз в свое время встречался с певицей Тейлор Свифт, которая является близкой подругой Зои Кравиц. Однако, по словам инсайдеров, это не стало препятствием: Тейлор Свифт поддерживает и благословляет этот союз и не держит обиды на бывшего.

Пока представители пары официально не прокомментировали ситуацию, поклонники уже с нетерпением ждут подробностей предстоящей свадебной церемонии.

