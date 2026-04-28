Кремль готовится усилить мобилизацию: заявление Зеленского

Около 60 % всех потерь РФ – безвозвратны, сообщил президент.

Россия планирует наращивать численность личного состава в Украине за счет расширения мобилизации. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после доклада руководителя Главного управления разведки Олега Иващенко.

"Российское политическое руководство планирует дальнейшие наступательные операции и готовится привлечь больше личного состава, в частности за счет расширения мобилизационных процессов в России. Соответственно, задачей Украины является дальнейшее увеличение процента безвозвратных потерь оккупанта, уплотнение линии применения дронов на передовой и масштабирование наших дальнобойных санкций против российского производства оружия и нефтяной отрасли", – сообщил Зеленский.

В то же время он добавил, что у Украины есть документы, подтверждающие, что россияне и сами признают неспособность выполнить задачи своего политического руководства.

Видео дня

"Силы обороны Украины обеспечивают уничтожение наступательного потенциала российской армии, причем показатель безвозвратных потерь оккупантов уже составляет около 60% от общих потерь… Проинформируем наших партнеров и о дальнейшей проработке в Москве планов операций против стран НАТО, а также попыток более активного вовлечения Беларуси в реализацию российских задач", – добавил президент.

Мобилизация в РФ: важные новости

Напомним, ранее немецкий исследователь Янис Клюге сообщил, что в этом году в России темпы набора контрактников на службу упали на 20%. По его словам, если в первом квартале 2025 года темпы вербовки составляли от 1000 до 1200 человек в день, то за тот же период 2026 года этот показатель составлял от 800 до 1000 человек в день.

В то же время в НАТО и ЕС отметили, что хотя фронт в Украине и существенно не сдвигается, РФ все равно не планирует объявлять новую волну мобилизации. Они отметили, что стабилизация фронта произошла благодаря тому, что украинские защитники мужественно держат оборону.

Вас также могут заинтересовать новости: