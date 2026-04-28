Кремль готовится усилить мобилизацию: заявление Зеленского

Россия планирует наращивать численность личного состава в Украине за счет расширения мобилизации. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после доклада руководителя Главного управления разведки Олега Иващенко.
"Российское политическое руководство планирует дальнейшие наступательные операции и готовится привлечь больше личного состава, в частности за счет расширения мобилизационных процессов в России. Соответственно, задачей Украины является дальнейшее увеличение процента безвозвратных потерь оккупанта, уплотнение линии применения дронов на передовой и масштабирование наших дальнобойных санкций против российского производства оружия и нефтяной отрасли", – сообщил Зеленский.
В то же время он добавил, что у Украины есть документы, подтверждающие, что россияне и сами признают неспособность выполнить задачи своего политического руководства.
"Силы обороны Украины обеспечивают уничтожение наступательного потенциала российской армии, причем показатель безвозвратных потерь оккупантов уже составляет около 60% от общих потерь… Проинформируем наших партнеров и о дальнейшей проработке в Москве планов операций против стран НАТО, а также попыток более активного вовлечения Беларуси в реализацию российских задач", – добавил президент.
Мобилизация в РФ: важные новости
Напомним, ранее немецкий исследователь Янис Клюге сообщил, что в этом году в России темпы набора контрактников на службу упали на 20%. По его словам, если в первом квартале 2025 года темпы вербовки составляли от 1000 до 1200 человек в день, то за тот же период 2026 года этот показатель составлял от 800 до 1000 человек в день.
В то же время в НАТО и ЕС отметили, что хотя фронт в Украине и существенно не сдвигается, РФ все равно не планирует объявлять новую волну мобилизации. Они отметили, что стабилизация фронта произошла благодаря тому, что украинские защитники мужественно держат оборону.