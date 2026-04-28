40-летняя известная актриса заинтриговала букетом от загадочного военного (фото)

Артистка была приятно удивлена.

Известная украинская актриса Анна Саливанчук рассказала о букете белых тюльпанов от таинственного военного. В сторис своего Instagram она выложила несколько кадров с красивым букетом весенних цветов.

"Помните, что я записывала в субботу в Stories, что мне очень грустно и хочется цветов? И вот один военный позвонил моему менеджеру и передал мне такие белые тюльпаны. Большое спасибо! Вы нас не только защищаете, но и дарите такую красоту. Спасибо", – сказала 40-летняя Анна Саливанчук.

Как зовут мужчину, где он служит и какое у него звание – артистка не уточняла.

Отметим, что недавно Анна Саливанчук, которая в 2023 году развелась с мужем-нардепом, опубликовала обширный пост в социальных сетях, в котором намекнула, почему она до сих пор одна, а также рассказала, какой мужчина ей сейчас нужен. По ее словам, таким женщинам, как она, нужен сильный мужчина.

"Сильных женщин не нужно спасать. Им нужен мужчина, рядом с которым можно жить, а не выживать. Мужчина, рядом с которым можно снять броню. Выдохнуть. И наконец позволить себе просто быть женщиной", – сказала Анна Саливанчук.

Напомним, как ранее писал УНИАН, известная украинская актриса рассказала, что ее сыну поставили неутешительный диагноз, и объяснила причины, по которым подростки часто болеют.

Вас также могут заинтересовать новости: