В МИДе рассказали, как отреагируют на возможное нарушение Египтом обещания не покупать краденное зерно

Там отслеживают ситуацию, что судно с ворованным зерном из оккупированных Россией украинских территорий прибывает в Египет.

Украина будет спрашивать у Египта, что происходит в связи с приближением к порту этой страны судна с украденным украинским зерном. Ранее Египет обещал не покупать такое зерно. Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь МИД Георгий Тихий сказал журналистам во время ZOOM-брифинга.

"Мы следим за этим судном, которое уже прибыло или прибывает сейчас в Египет. Вы увидите от нас реакцию", - сказал он.

Он подтвердил, что ранее состоялся разговор между президентами Украины и Египта, и до этого разговора велась детальная работа с Египтом с просьбами не принимать такие грузы.

"Более того, мы получали заверения, в том числе на уровне лидеров, что Египет такие грузы принимать не будет. Поэтому, я думаю, что вскоре вы увидите и наши реакции на нынешнее развитие событий. Будем спрашивать у египетской стороны, что происходит", - подчеркнул Тихий.

Кроме того, на данный момент МИД известно, что еще одно такое судно движется в сторону Алжира. Тихий заверил, что Украина будет должным образом реагировать на такие случаи.

Скандал с украденным РФ зерном

Как сообщал УНИАН, 3 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил по итогам беседы с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси, что Египет больше не будет покупать зерно с оккупированных Россией украинских территорий.

В то же время еще одно судно с украденным зерном прибыло в израильский порт Хайфа и готовится к разгрузке.

По словам Зеленского, Украина предприняла все необходимые шаги по дипломатическим каналам, чтобы исключить подобные инциденты. Однако очередное такое судно властями Израиля не остановлено.

