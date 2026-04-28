Иначе денег не будет: Reuters назвал ключевое требование МВФ для продолжения выплат Украине

Введение НДС на посылки планируется не ранее 2027 года.

Украина должна принять закон о налогообложении посылок из-за рубежа для обеспечения выполнения программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

"Посылки сейчас стали одним из ключевых вопросов. Без принятия этого закона пересмотра может не быть, что будет иметь негативные последствия", – отметил источник.

Фонд настаивает на расширении налоговой базы Украины. Если программа МВФ сорвется, Украина не сможет получать финансирование от Европейской комиссии.

В настоящее время посылки с товарами стоимостью до 150 евро в Украине не облагаются НДС. Введение такого налога могло бы приносить около 10 млрд грн ежегодно, сообщило Министерство финансов. Также предусмотрено, что некоммерческие посылки стоимостью до 45 евро облагаться налогом не будут. Введение НДС не планируется раньше 2027 года.

Соответствующий законопроект уже внесен в парламент, однако его не рассматривали из-за недостаточной поддержки среди депутатов.

Ранее парламент также отказывался принимать ряд законов, необходимых для международного финансирования, в частности предложение о введении НДС для физических лиц-предпринимателей – одного из маяков МВФ. Часть депутатов заявила, что не поддерживает эти непопулярные меры, из-за чего правительство вернулось к переговорам с Фондом.

После консультаций с представителями МВФ в Вашингтоне в середине апреля премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что введение этого налога считается "неконструктивным", и Украина будет искать альтернативы.

"Вопрос сложен для принятия в 2026 году и может быть отложен на более поздний срок", – отметил источник, добавив, что переговоры продолжаются.

Сотрудничество с МВФ – последние новости

26 февраля Совет директоров МВФ утвердил новую программу расширенного финансирования для Украины в размере 8,1 млрд долларов, рассчитанную на четыре года.

По условиям новой программы, Украина должна выполнить ряд структурных обязательств перед МВФ. Среди требований – пакет налоговых мер на 2026–2027 годы, который будет включать налогообложение доходов от цифровых платформ, отмену налоговой льготы для международных посылок, а также отмену льгот по уплате НДС для ФЛП, оборот которых превышает порог в 4 миллиона гривен.

Украинские чиновники и представители Международного валютного фонда (МВФ) находятся на финальной стадии обсуждения введения налога на добавленную стоимость (НДС) для индивидуальных предпринимателей.

Вас также могут заинтересовать новости: