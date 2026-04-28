В Афинах стрелок ранил несколько человек: подозревается 89-летний мужчина

Сначала стрелок открыл огонь в отделении социального обеспечения в центре столицы Греции.

В Афинах вооруженный мужчина открыл огонь в двух местах города. Полицейские рассказали, что он ранил несколько человек, пишет Sky News.

Правоохранители сообщили журналистам, что стрелок был вооружен дробовиком и сначала открыл огонь в отделении социального обеспечения в центре столицы Греции, ранив одного из сотрудников.

Глава Национального фонда социального обеспечения Александрос Варверис добавил, что мужчина поднялся на четвертый этаж офиса фонда в районе Керамикос и открыл огонь, приказав сотруднику "пригнуться". Выстрел попал в другого сотрудника, который получил ранение в ногу.

Журналисты отметили, что пострадавший получил осколочные ранения и был доставлен в больницу. По предварительным оценкам, его жизни ничего не угрожает.

Полицейские в разговоре с журналистами добавили, что этот же человек подозревается в том, что позже открыл огонь на первом этаже здания суда в Афинах, в результате чего несколько человек получили ранения. Мотив остается неясным, но, по сообщениям, стрелок бросил на пол конверты с документами после того, как открыл огонь в здании суда, заявив, что это и есть причины его действий.

В издании отметили, что бригады скорой помощи вынесли по меньшей мере трех раненых человек из здания суда к ожидавшим их машинам скорой помощи. Раненый сотрудник был доставлен в ближайшую больницу после того, как полиция на месте происшествия наложила ему жгут на ногу.

По информации местных СМИ, сейчас полиция ведет розыск подозреваемого. Им является 89-летний мужчина.

