Война в Иране может 'убить' дороги: миру грозит дефицит важной смеси, - FT

Более всего последствия дефицита битума ощущает на себе Индия, которая импортирует его из стран Персидского залива.

Программа премьер-министра Индии Нарендры Моди по строительству дорог сталкивается с массовыми перебоями и задержками, поскольку американо-израильская война против Ирана перекрывает поставки битума, сообщает газета Financial Times.

Остановка поставок битума из стран Персидского залива вызывает все большую обеспокоенность во многих странах мира – от Италии до Австралии. Дефицит материала увеличивает расходы и затрудняет борьбу с выбоинами на дорогах.

В Южной Корее местные власти уже замедляют строительство дорог. Корейские СМИ сообщили, что из-за перебоев с поставками и стремительного роста цен на асфальтобетон была отложена реализация многочисленных проектов, в частности строительство моста "Синдо Пис" длиной 3 км в городе Инчхон.

В Италии подрядные организации начали обращаться к местным властям с жалобами из-за роста затрат и просят пересмотреть условия контрактов. Мэр Турина Стефано Ло Руссо отметил, что бизнес находится под существенным давлением из-за подорожания строительных материалов, в частности стали и битума.

Особенно острая ситуация в Индии, правительство которой поставило цель строить 100 км автомагистралей в день. Сегодня страна импортирует около 40% битума, почти весь – из стран Персидского залива. Аналитики India Ratings and Research предупредили о росте "затрат и задержек в выполнении работ, особенно для государственных и региональных дорожных проектов, зависящих от импортного битума".

По данным компании Kpler, экспорт битума из портов стран Персидского залива в Индию в марте упал до 7 000 тонн с 32 000 тонн в том же месяце год назад. В Национальной федерации строителей автомагистралей Индии сообщили FT, что "достаточно много" мелких компаний получали лишь две из десяти запланированных грузовиков с битумом.

Резкое сокращение поставок из стран Персидского залива в очередной раз подчеркнуло уязвимость индийской экономики перед почти полной остановкой поставок через Ормузский пролив.

По оценкам агентства India Ratings and Research, работы с использованием битума обычно составляют 8–12% от стоимости проектов государственно-частного партнерства, реализуемых Национальным управлением автомобильных дорог Индии.

С февраля цены на битум, который используется для реализации этих программ, выросли местами более чем на 50%. Из-за дефицита дорожные работы в таких штатах, как Гоа, Керала и Раджастхан, уже были остановлены или задержаны.

Отметим, что по данным консалтинговой группы "А-95", в 2025 году Украина импортировала 190 тысяч тонн битума. Основными поставщиками были Польша (113 тыс. тонн), Литва (48 тыс. тонн) и Румыния (24 тыс. тонн).

Последствия войны в Иране для экономики

Вооруженное противостояние между США и Израилем с Ираном продолжается уже два месяца, а его последствия ощущаются в разных регионах мира. В Индии и Бангладеш прекращают работу фабрики, в Ирландии, Польше и Германии фиксируются перебои с авиаперевозками, а во Вьетнаме, Южной Корее и Таиланде вводят ограничения на потребление электроэнергии.

Единственной страной, которая почти избежала экономических потрясений, остается государство, инициировавшее конфликт, – это США.

Война в Иране также несет риски для Украины. В частности, речь идет о возможном росте тарифов, ускорении инфляции и подорожании продуктов. Как отмечает аналитик Андрей Шевчишин, цена на нефть на уровне около 90 долларов за баррель может привести к дополнительным потерям для украинской экономики примерно на 2,7 млрд долларов, или 1–1,5% ВВП. Инфляция при этом может вырасти еще на 2,2%.

