Терпение ЕС иссякло: Узбекистан рискует стать следующим 'санкционным изгоем'

Политолог Тарас Загородний назвал Узбекистан следующей страной, которая может попасть под санкции Евросоюза за систематическую помощь России в обходе ограничений. Ташкент активно наращивает торговлю с агрессором и превращается в ключевой хаб по реэкспорту товаров двойного назначения.

Об этом эксперт написал в своем Facebook, проанализировав экономические показатели страны за годы полномасштабной войны. По его словам, официально президент Шавкат Мирзиёев объясняет рост "реформами и либерализацией", однако значительная часть успеха напрямую связана с углублением сотрудничества с РФ.

"С начала полномасштабной военной агрессии России против Украины экономика страны с 2022 года растет темпами около 6–7% в год, а ВВП превысил 115 млрд долларов. Президент Шавкат Мирзиёев позиционирует это как результат реформ, либерализации и притока инвестиций, однако значительная часть этого роста связана с углублением сотрудничества с Россией", – отмечает Загородний.

Видео дня

По данным эксперта, товарооборот между Узбекистаном и Россией почти удвоился и в 2025 году превысил 13 млрд долларов. Стороны даже заявляют об "экспоненциальном" росте торговли до 2030 года. Страна стала удобной логистической и финансовой площадкой для компаний, которые формально уходят из РФ, но продолжают работать через Центральную Азию.

Евросоюз уже активно перекрывает такие "серые зоны". Еще в 2025 году европейские чиновники рассматривали санкции против российско-узбекского АО "Азия-Инвест Банк", ранее в санкционные пакеты были включены банки Кыргызстана.

"19-й и 20-й пакеты показали: терпение ЕС в отношении Центральной Азии иссякает, а решения все чаще затрагивают ближайших соседей Узбекистана", – подчеркивает Тарас Загородний.

Политолог предупреждает: если Ташкент в ближайшие месяцы не усилит контроль за реэкспортом, финансовыми потоками и деятельностью Национального банка в интересах России, узбекские банки и компании могут оказаться в следующих санкционных списках.

"Сегодня у Ташкента есть выбор: либо повторить путь Казахстана и Кыргызстана и закрепиться в статусе "санкционного изгоя", который де-факто работает на поддержку российской военной экономики, либо полностью очистить банковский сектор от рискованных связей с РФ", – заключает Загородний.

Для Украины это очередной сигнал о необходимости усиления международного давления на страны, которые помогают агрессору обходить санкции и продолжать войну.