Где вы родились в прошлой жизни: дата рождения раскроет время и место

Ваша душа помнит жизнь, которую вы прожили в этом особенном месте.

Духовные эксперты и нумерологи сходятся во мнении, что вы можете узнать, где вы жили в прошлой жизни, посмотрев на энергию вашей даты рождения. Как пишет Parade, ваша дата рождения могут точно указать на конкретную страну или регион – и даже период времени – в котором, как помнит ваша душа, вы жили.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Рожденные 1-го, 10-го, 19-го или 28-го числа: Дикий Запад

Вы воплощаете нумерологическую энергию числа 1, что делает вас смелым, независимым и авантюрным. Хотя вас могут привлекать многие динамичные города и страны, ваша душа в конечном итоге почувствует зов Дикого Запада. Фильмы, сериалы и книги, основанные на золотой лихорадке, Орегонской тропе или жизни на Великой границе, привлекают вас. Дикий Запад выделяется, потому что ваша душа стремится оставить все позади ради неизведанных территорий в надежде разбогатеть и чего-то добиться в жизни.

Рожденные 2, 11, 20 или 29 числа: Древняя Греция

Ваша дата рождения соответствует числу 2 в нумерологии, лунной энергии, которая несет в себе глубокую экстрасенсорную мудрость и эмоциональную восприимчивость. Из всех приморских мест, которые вас привлекают, Древняя Греция займет особое место в вашей душе благодаря своей глубоко духовной сущности. Почитание богов и богинь было частью вашей повседневной жизни, особенно если вы были оракулом. ​​Не удивляйтесь, если вас охватит ностальгия, когда вы вернетесь к своим любимым греческим мифам.

Рожденные 3-го, 12-го, 21-го или 30-го числа: Месопотамия

Нумерология говорит, что соответствие числу 3 означает стремление к жизни, наполненной образовательными открытиями, сотрудничеством и удовлетворением любопытства. Месопотамия известна тем, что заложила ранние основы цивилизации. В другой жизни вашей душе было поручено помогать другим месопотамцам создавать первые технологии, письменность и многое другое.

Родились 4, 13, 22 или 31 числа: Ирландия

Если вы родились 4, 13, 22 или 31 числа, вы цените постоянство и стабильность. Одна из этих дат рождения означает соответствие нумерологической цифре 4, практичной и добросовестной энергии. Благодаря вашей дате рождения ваша душа связана с безопасностью и трудолюбием, поэтому вы связаны с Ирландией. Ирландцы известны своей настойчивостью, упорством и целеустремленностью. Прошлая жизнь в Ирландии означает, что вы когда-то сталкивались с трудностями, которые угрожали вашему благополучию. Хотя эта прошлая жизнь была нелегкой, ваша душа компенсирует это в этой жизни, помогая вам создать реальную, ощутимую безопасность.

Рожденные 5-го, 14-го или 23-го числа: Франция

Нумерология говорит, что вы воплощаете бунтарство и изменчивость числа 5, и не боитесь отстаивать правду. Величайшая жизнь вашей души прошла во Франции, особенно во время Французской революции. Ваша душа была участником великого пробуждения.

Рожденные 6-го, 15-го или 24-го числа: Англия

Ваша дата рождения воплощает в себе семейный дух и любовь к природе числа 6 в нумерологии. Из всех мест вас, скорее всего, потянет в Англию. Воспоминания о прогулках по улицам Лондона или работе на ферме в сельской местности нахлынут. А вместе с ними – воспоминания о тех, кого вы когда-то любили и кого теперь можете найти снова в этой жизни.

Рожденные 7, 16 или 25 числа: Монголия

Ваша дата рождения совпадает с числом 7, которое ассоциируется с одиночеством, глубиной и мудростью. Хотя вас могут манить многие восточные страны, Монголия выделяется среди них. Обширные плато и внушительные горы кажутся домом для такой интровертной души, как вы. Прошлой жизнью кочевника в Монголии вы имели свободу странствовать и открыть для себя, кто вы есть на самом деле. Если вы хотите заново открыть для себя простой образ жизни бродяги, подумайте о поездке в Монголию.

Рожденные 8, 17 или 26 числа: Китай

Рождение 8, 17 или 26 числа означает жизнь в величественной империи. Вы точно не жили в бедном, неблагополучном месте, поскольку ваша дата рождения в нумерологии символизирует изобилие и силу числа 8. Из всех империй ваша душа с теплотой вспоминает свою жизнь в Китае. Независимо от того, к какой династии принадлежит ваша душа, вы можете быть уверены, что когда-то процветали. Вы могли получить богатство благодаря военным завоеваниям или стать могущественным торговцем. Жизнь в древнем Китае научила вашу душу ценным урокам о деньгах, власти и щедрости.

Рожденные 9-го, 18-го или 27-го числа: Древний Египет

Нумерология утверждает, что ваша дата рождения связана с числом 9, что означает, что вы обладаете глубокой интуицией и даром ясновидения. Вероятно, вам снилась ваша прошлая жизнь в Древнем Египте. Отрывки воспоминаний о пробуждении на берегу Нила и участии в священных ритуалах остаются в вашей памяти. Ваша душа всегда будет резонировать с этой прошлой жизнью, которую вы можете посетить в любое время, либо во сне, либо посредством управляемой медитации.

