Скандал с питанием: в Минобороны пригрозили должностным лицам негативными последствиями

Искаженные доклады о боевой обстановке будут иметь для должностных лиц прямые негативные последствия. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

"Случаи недостаточного снабжения продуктами на отдаленные позиции в 30 ОМБр, 128 ОГШБр и 108 ОБр ТрО не должны стать системными. Минобороны работает с Генштабом по этому вопросу. Показательна ситуация в 14 ОМБр: комиссия Сухопутных войск проводит расследование, комбрига снят с должности, виновные понесут ответственность", - говорится в сообщении.

В Минобороны напомнили, что главнокомандующий генерал Сырский приказал командующим группировками и корпусами до 20 мая проверить обеспечение бойцов на линии соприкосновения.

"Искаженные доклады о боевой обстановке будут иметь для должностных лиц прямые негативные последствия", - подчеркнули в министерстве.

Скандал с питанием в 14-й бригаде

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ происходят перебои с обеспечением продовольствием на отдельных позициях.

На фоне скандала Генеральный штаб ВСУ отстранил командира 14-й отдельной механизированной бригады от должности. Также был уволен с должности и назначен с понижением командир 10-го армейского корпуса.

Новоназначенный командир 14-й ОМБР полковник Тарас Максимов пообщался с воинами, у которых во время пребывания на оборонительной позиции сложилась тяжелая ситуация с питанием. Он пообещал бойцам ротацию.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал командующим группировками и командирам корпусов до 20 мая проверить организацию логистического обеспечения военных на передовой.

Также поручено принять все меры для обеспечения средствами подвоза, эвакуации, наземными роботизированными комплексами и другим оборудованием.

Вас также могут заинтересовать новости: