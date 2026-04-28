В Украине подорожала спаржа: из-за погоды ее выращивание под угрозой

Весенние заморозки существенно влияют на урожайность культуры.

Цены в Украине на спаржу сейчас примерно на 20-25% выше, чем год назад. Однако производители объясняют, что речь идет именно о начале сезона – дальше стоимость продукта будет снижаться, рассказала исполнительный директор компании "Спаржа Волыни" Ольга Костюк изданию AgroPortal.

"В начале сезона цена выше, потому что спаржи еще нет, наблюдается определенный ажиотаж. Затем наступит пик сезона, когда ее будет максимально много на рынке", – отмечает Костюк.

В то же время выращивание спаржи в украинских климатических условиях становится все сложнее. Влияние весенних заморозков на культуру довольно существенное – резкое ночное похолодание может уничтожить растение.

Спаржа способна восстановиться после удаления поврежденных побегов, но заморозки снижают ее потенциальную урожайность. Только в прошлом году из-за весенних холодов урожайность спаржи сократилась как минимум на 15%, говорят фермеры.

Среди причин подорожания спаржи в этом году на 20-25% – зависимость от курсовых колебаний, импорта, топлива и общей экономической ситуации. В то же время рынок ограничен покупательной способностью населения, поэтому бесконтрольный рост цен исключен.

Производители обращают внимание, что стоимость спаржи существенно зависит от фазы сезона. В начале сезона продукт традиционно дороже, пока не сформируется достаточное предложение, а интерес потребителя высок. В пик сезона, когда на рынок поступает много продукции, цена закономерно снижается.

Цены на продукты в Украине – прогнозы экспертов

От необычно холодной погоды и заморозков страдает не только спаржа. Украина может недополучить до половины урожая персиков и до 60% абрикосов. В зависимости от импорта, цены на эти фрукты могут взлететь от 20% до 80%.

При этом в начале сезона клубники импорт спровоцировал резкое подешевение ягоды. Эксперты предупреждают, что летом цена на клубнику может ощутимо вырасти.

