Орангутан наконец перешёл дорогу по канатной мосту: зоологи ждали этого два года (видео)

Строительство автодороги привело к разделению стаи из 350 орангутанов на две изолированные группы.

В Индонезии дистанционные камеры впервые в истории зафиксировали, как орангутан пересекает дорогу по специальному подвесному мосту, сообщает издание PetaPixe.

Популяция из 350 орангутанов была разделена пополам из-за строительства дороги. Одна группа осталась в заповеднике дикой природы Сиранггас, а другая – в лесу Сикулапинг. Чтобы предотвратить вымирание из-за изоляции и инбридинга, Суматранское общество орангутанов и организация TaHuKah при поддержке правительства построили канатный переход над трассой.

По имеющимся данным, специалисты два года мониторили объект с помощью фотоловушек. Сначала мост игнорировали, но со временем его начали использовать другие обитатели джунглей: гигантские белки, длиннохвостые макаки, черные суматранские лангуры и проворные гибоны. Наконец, в районе Пакпак Бхарат на камеру попал и орангутан.

Видео дня

Молодой самец осторожно двигался по конструкции, остановился на полпути, оглянулся и только потом продолжил путь. Генеральный директор Суматранского общества орангутанов Хелен Бакленд эмоционально описала этот успех.

"Ты бы услышал крики радости от команды. После двух долгих лет это наконец-то произошло", – рассказала она.

По мнению зоолога, этот мост является жизненно необходимым "коридором" для генетического разнообразия. Если животные не смогут свободно перемещаться между лесами, они могут ослабнуть из-за инбридинга и фактически исчезнуть, даже если отдельные особи все еще будут оставаться в лесу.

"Орангутаны имеют очень медленный жизненный цикл и очень подвержены генетическим узким местам", – пояснила женщина.

Новости фауны

Ранее УНИАН писал об удивительной ящерице, которая заслужила прозвище "ящерица Иисуса Христа" благодаря своей способности буквально бегать по поверхности воды. Секрет заключается в особом строении задних лап с перепонками и невероятной скорости: животное передвигается так быстро, что под его лапами создаются воздушные карманы, которые не дают ему погрузиться.

Этот навык помогает василиску молниеносно убегать от хищников, развивая скорость до 1,5 метра в секунду. Помимо водных спринтов, эти рептилии являются отличными лазателями по деревьям и пловцами, что делает их одними из самых адаптированных обитателей тропических лесов Центральной и Южной Америки.

Вас также могут заинтересовать новости: