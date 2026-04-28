29 апреля в Украине задождит

В среду, 29 апреля, погода в Украине немного изменится. Ветер утихнет и уже не будет таким сильным, как в предыдущие дни. Температура еще будет низкой, особенно на севере и западе. Местами по стране пройдут небольшие локальные дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем +10°, небольшой дождь.
- Во Львове в среду будет переменная облачность. Ночью -2°, днем +10°, небольшой дождь.
- В Луцке будет переменная облачность, ночью -2°, днем +9°, небольшой дождь.
- В Ровно завтра переменная облачность, ночью -2°, днем +9°, небольшой дождь.
- В Тернополе 29 апреля ночью -2°, днем +10°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью -2°, днем +10°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью -3°, днем +10°, небольшой дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем будет +13°, переменная облачность.
- В Черновцах в среду - переменная облачность, ночью -2°, днем +11°, небольшой дождь.
- В Виннице завтра будет -2°...+10°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Житомире в среду ночью -3°, днем +10°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+10°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Черкассах завтра ночью -2°, днем +10°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +12°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха -2°...+10°, небольшой дождь.
- В Одессе 29 апреля - переменная облачность, температура ночью +5°, днем +13°, небольшой дождь.
- В Херсоне в среду ночью будет +3°, днем +13°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +3°, днем +13°, небольшой дождь.
- В Запорожье температура ночью +3°, днем +13°, переменная облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -3°, а днем +9°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью 2°, днем +11°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет -2°, днем +12°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Симферополе в среду будет переменная облачность, +3°...+14°, небольшой дождь.
- В Краматорске завтра будет переменная облачность, температура ночью -1°, днем +11°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +12°.
Какой праздник 29 апреля, приметы погоды
29 апреля - день памяти святых девяти мучеников в Кызыце. По приметам, если в этот день идет сильный дождь, то лето будет жарким.