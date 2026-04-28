Этот хит 1969 года признан лучшим барабанным соло всех времён

Джон Бонем был одним из самых выдающихся мастеров сольной игры.

В мире рок-музыки все внимание обычно достается вокалистам и гитаристам, а барабанщики часто остаются в тени. Однако имя Джона Бонэма (John Bonham), барабанщика группы Led Zeppelin, вызывает восторг как у профессионалов, так и у фанатов, пишет журнал Mensjournal.

Инструментальную композицию "Moby Dick", где он исполняет соло, считают лучшей демонстрационной работой барабанщика всех времен, а сам он постоянно занимает первое или одно из первых мест в списках лучших барабанщиков мира. Его мощная, но дисциплинированная игра помогла Led Zeppelin стать одной из самых известных групп в истории.

Эта песня – фактически бенефис барабанщика известной группы. Стефан Жубер (Stefan Joubert), британский музыкальный педагог и исполнитель, а также Бретт Клур (Brett Clur), педагог и барабанщик, сходятся во мнении, что Джон Бонем был одним из самых выдающихся мастеров сольной игры. За время сотрудничества с Led Zeppelin он исполнил много впечатляющих соло, а композиция "Moby Dick" фактически представляет собой расширенное барабанное соло.

Видео дня

По словам Клура, в песне есть лишь небольшая музыкальная часть в начале и в конце, тогда как основная часть – это работа Бонема, который полностью отдается игре. Именно здесь можно услышать все характерные приемы, которыми он прославился.

Также отмечается, что Джон Бонем был известен своей способностью импровизировать во время живых выступлений до 20 минут подряд. Известен случай, когда посреди выступления музыкант отбросил палочки и продолжал выбивать "грозовые" ритмы голыми руками.

Джон Бонем ушел из жизни в 1980 году, но его влияние на музыку только усиливается. "Moby Dick" остается идеальным примером того, как один инструмент может удерживать внимание тысяч зрителей. Для любого поклонника рока этот трек является обязательным для прослушивания, ведь он демонстрирует силу, упорство и настоящую магию, на которую способен человек за барабанной установкой.

